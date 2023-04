Objavljene poruke kojima produkcija showa mami kandidate, nude im putovanja i nezaboravan provod

Ni manje od tjedan dana nakon što je s emitiranjem završila 15. sezona showa 'Ljubav je na selu' u medijima su objavljene poruke koje je produkcija showa slala potencijalnim kandidatima. Jedan od muškaraca koji je ustupio poruke Slobodnoj Dalmaciji otkrio je kako izgleda komunikacija između produkcije i kandidata. On sam, kako piše, nije se odlučio prijaviti, a i dalje je začuđen kako su uopće došli do njegovog profila na društvenim mrežama.

"Pozdrav, javlja Vam se ekipa najpopularnije TV emisije u Hrvatskoj "Ljubav je na selu". Trenutno pripremamo novu sezonu te smo u potrazi za farmerima koji žele isprobati nešto novo i uzbudljivo. Izađite iz svoje svakodnevice i odvažite se upoznati nove ljude te u svoj život unesite dozu uzbuđenja. Omogućujemo Vam razna putovanja po Lijepoj našoj i inozemstvu, nezaboravan provod, a možda i ljubav! Ako smo Vas barem malo uspjeli zainteresirati i niste u vezi, a imate poljoprivredu (životinje, vinograd, voćnjak ili vrt) kontakt broj na koji nam se možete obratiti je 099/..... Veselimo se vašem odgovoru!", stoji u poruci čije je screenshotove objavila Slobodna Dalmacija.

Foto: RTL

U showu su se neki zaljubili, a neke ljubavi nakon završetka emitiranja ipak nisu potrajale no kandidati 15. sezone zadovoljni su

ovim projektom, a to su sve izrekli na kraju svoje avanture. "Vjerujem u ljubav i mislim da će iz svega ovoga ispasti nešto dobro", rekao je Ivan za RTL.hr. "Nisam pronašla ljubav, ali jesam dosta prijatelja. Treba ovo doživjeti i ja bih to svakome preporučila", naglasila je Jasminka. "To ti ne može nitko platiti novcima, to je bogatstvo i zašto ga i drugi ne bi doživjeli", rekao je farmer Dragoljub. "Iz mog iskustva, ja bih im poželio da to učine što prije i da pronađu srodnu dušu, da se zaljube kao Siniša i Martina", nadovezao se Milko.

"Javljajte se i pronađite si ljubav. Iskrenu, pravu, vjernu", poručio je Siniša budućim farmerima. "Dođite u emisiju 'Ljubav je na selu'. Meni je bilo fenomenalno, nastale su i neke ljubavi. Mi žene koje smo u nekim godinama, to nam je posljednja šansa da si pronađemo partnera", dodala je Jasna.

Foto: RTL

"Nikada ne gubite nadu, za sve postoji šansa, ali samo onda kada vi sebi date šansu. Ako ste se spremni otvoriti se i ići korak naprijed, ovo je prava emisija za to", zaključila je Ljiljana.

VIDEO Mia Begović o teškim trenucima: 'Mnogi su me prijatelji napustili i to mladi. To mi je bio najteži dio'