Suze i smijeh u showu! Kandidati doživjeli najemotivniji susret sezone, evo tko im je došao u posjet

U sinoćnoj epizodi showa 'Život na vagi', kandidati su imali izazov u kojem su se trebali popeti do Trakošćana, a tamo ih je dočekalo posebno iznenađenje. Naime, nakon što su i posljednji natjecatelji, uz podršku ostalih, savladali uspon i otključali svoje lokote, stali su pred vratima dvorca. Fizički dio izazova bio je gotov, no onaj emocionalni tek je trebao eksplodirati. Kada su se vrata dvorca otvorila, umjesto nagrade ugledali su ono čemu se nitko nije nadao – svoja lica, svoje obitelji. Uslijedili su zagrljaji, poljupci i nevjerica. Riječi podrške bile su snažnije od bilo kojeg treninga. Svaki razgovor bio je ispunjen ponosom i ljubavlju, dajući kandidatima novi vjetar u leđa i podsjećajući ih zašto su se upustili u ovu tešku bitku. Bio je to susret koji im je napunio srca i dao im snagu za sve buduće izazove.

Mariji iz plavog tima u posjet su došli brat i otac koji su je jedva prepoznali. "Kad sam je ugledao, to je bilo doslovno veliko iznenađenje. Promjena na njoj... vidi se da je to, ajmo reći, druga osoba za početak", iskreno je priznao, vidno dirnut transformacijom koju je Marija postigla.

I Snežanina supruga je imala problema kod prepoznavanja. "Mislila sam da to nije ona. U licu mi se jako promijenila i samo je prošla pokraj mene." Trebalo je nekoliko trenutaka da se sve slegne, da mozak obradi ono što oči vide. "I onda se ona okrene i onda je ipak bilo to," zaključila je kroz smijeh i suze.

Dominiku je u susret došla supruga i djeca. Dok se Dominik igrao sa svojim sinčićem i radio akrobacije koje su izmamile osmijeh, supruga je priznala: "Vidjeti ponovo kako ih baca i radi akrobacije, to mi ispunjava srce."