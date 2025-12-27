Naši Portali
NASMIJALA MNOGE

VIDEO Marijana Mikulić otkrila sve svoje tajne, pokazala kakve fotografije ima u mobitelu: 'Dajem potpuni uvid'

VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 09:00

U posljednjoj objavi na Instagramu na originalan i duhovit način osvrnula se na potencijalnu prijetnju hakera ili ucjenjivača, situaciju koja bi mnogima utjerala strah u kosti. Video započinje scenom u kojoj glumica sjedi u blagdanski uređenom domu, dok se na ekranu ispisuje prijeteća poruka: "Ucjenjivači: Imamo pristup fotografijama na Vašem telefonu. Platite ili ćemo ih objaviti javno!!"

Hrvatska glumica Marijana Mikulić još je jednom dokazala zašto je jedna od omiljenih javnih osoba na domaćim društvenim mrežama. U posljednjoj objavi na Instagramu na originalan i duhovit način osvrnula se na potencijalnu prijetnju hakera ili ucjenjivača, situaciju koja bi mnogima utjerala strah u kosti. Video započinje scenom u kojoj glumica sjedi u blagdanski uređenom domu, dok se na ekranu ispisuje prijeteća poruka: "Ucjenjivači: Imamo pristup fotografijama na Vašem telefonu. Platite ili ćemo ih objaviti javno!!".

Međutim, umjesto panike, uslijedio je urnebesan obrat. Marijana je otkrila kakvo se "blago" zapravo krije u njezinoj galeriji fotografija. Umjesto kompromitirajućeg sadržaja, na ekranu se munjevitom brzinom izmjenjuju potpuno benigne i svakodnevne fotografije: prometni znakovi s ograničenjem visine za ulazak u garaže, znakovi zabrane, upute za parkiranje i edukativne kartice za djecu. Na kraju videa, glumica se zadovoljno i prkosno smiješi, dajući do znanja da bi se potencijalni ucjenjivači grdno prevarili. "Dajem potpuni uvid u fotke na mom telefonu. Dobro, ne baš sve. Ima i fotografija hrane i kolača koje Jakov smije jesti", dodala je u opisu, aludirajući na svakodnevicu majke trojice sinova.

Ova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i komentara, a mnogi su se pratitelji, posebice majke, prepoznali u njezinoj objavi. "Sve isto, plus vrata raznih ordinacija s kojih se može pročitati radno vrijeme", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "A one od zadaće dječje koje su nam slali jer smo bili bolesni". Komentari su potvrdili da je galerija mobitela prosječnog roditelja riznica praktičnih informacija, a ne skandala, što je Marijana savršeno dočarala. Njezina sposobnost da pronađe humor u kaotičnoj svakodnevici i prikaže život bez uljepšavanja ono je što njezina publika najviše cijeni.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu
Ovaj humorističan video savršeno se uklapa u način na koji Marijana Mikulić koristi svoje društvene mreže. Poznata je po tome što otvoreno govori o izazovima majčinstva, brizi za najmlađeg sina Jakova koji ima poremećaj iz autističnog spektra, ali i o vlastitim borbama s mentalnim zdravljem i "burnoutom". Nedavno je u emisiji "Nedjeljom u 2" iskreno progovorila o poteškoćama s kojima se njezin sin susreće u socijalizaciji, kao i o pritisku koji se stavlja na majke. Upravo ta sirova iskrenost, bilo da se radi o ozbiljnim temama ili o duhovitim crticama iz života, stvorila je čvrstu vezu s njezinom publikom.

Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Ključne riječi
Marijana Mikulić fotografije telefon mobitel majka urnebesno humor showbiz

