VIDEO Marijana Mikulić otkrila sve svoje tajne, pokazala kakve fotografije ima u mobitelu: 'Dajem potpuni uvid'

Hrvatska glumica Marijana Mikulić još je jednom dokazala zašto je jedna od omiljenih javnih osoba na domaćim društvenim mrežama. U posljednjoj objavi na Instagramu na originalan i duhovit način osvrnula se na potencijalnu prijetnju hakera ili ucjenjivača, situaciju koja bi mnogima utjerala strah u kosti. Video započinje scenom u kojoj glumica sjedi u blagdanski uređenom domu, dok se na ekranu ispisuje prijeteća poruka: "Ucjenjivači: Imamo pristup fotografijama na Vašem telefonu. Platite ili ćemo ih objaviti javno!!".

Međutim, umjesto panike, uslijedio je urnebesan obrat. Marijana je otkrila kakvo se "blago" zapravo krije u njezinoj galeriji fotografija. Umjesto kompromitirajućeg sadržaja, na ekranu se munjevitom brzinom izmjenjuju potpuno benigne i svakodnevne fotografije: prometni znakovi s ograničenjem visine za ulazak u garaže, znakovi zabrane, upute za parkiranje i edukativne kartice za djecu. Na kraju videa, glumica se zadovoljno i prkosno smiješi, dajući do znanja da bi se potencijalni ucjenjivači grdno prevarili. "Dajem potpuni uvid u fotke na mom telefonu. Dobro, ne baš sve. Ima i fotografija hrane i kolača koje Jakov smije jesti", dodala je u opisu, aludirajući na svakodnevicu majke trojice sinova.

Ova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i komentara, a mnogi su se pratitelji, posebice majke, prepoznali u njezinoj objavi. "Sve isto, plus vrata raznih ordinacija s kojih se može pročitati radno vrijeme", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "A one od zadaće dječje koje su nam slali jer smo bili bolesni". Komentari su potvrdili da je galerija mobitela prosječnog roditelja riznica praktičnih informacija, a ne skandala, što je Marijana savršeno dočarala. Njezina sposobnost da pronađe humor u kaotičnoj svakodnevici i prikaže život bez uljepšavanja ono je što njezina publika najviše cijeni.

Ovaj humorističan video savršeno se uklapa u način na koji Marijana Mikulić koristi svoje društvene mreže. Poznata je po tome što otvoreno govori o izazovima majčinstva, brizi za najmlađeg sina Jakova koji ima poremećaj iz autističnog spektra, ali i o vlastitim borbama s mentalnim zdravljem i "burnoutom". Nedavno je u emisiji "Nedjeljom u 2" iskreno progovorila o poteškoćama s kojima se njezin sin susreće u socijalizaciji, kao i o pritisku koji se stavlja na majke. Upravo ta sirova iskrenost, bilo da se radi o ozbiljnim temama ili o duhovitim crticama iz života, stvorila je čvrstu vezu s njezinom publikom.