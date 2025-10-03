Naši Portali
Najnovije vijesti
U PODCASTU

Princ William iskreno progovorio o bolestima članova svoje obitelji: 'Te godine bile su najteže u mom životu'

Vecernji.hr
03.10.2025.
u 09:00

Priznao je da su ga dijagnoze raka kod njegovih najbližih dovele na "prilično loša mjesta", a vremensko razdoblje između 2023. i 2024. godine označio je kao "najteže u svom životu".

Princ William otvoreno je govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima koje su proživjeli njegova žena Kate Middleton i otac, kralj Charles. Priznao je da su ga dijagnoze raka kod njegovih najbližih dovele na "prilično loša mjesta", a vremensko razdoblje između 2023. i 2024. godine označio je kao "najteže u svom životu".

Nasljednik prijestolja (43) iznio je ove izjave u najavljenom nastupu u emisiji The Reluctant Traveler with Eugene Levy na Apple TV+, čija je emisija zakazana za 3. listopad. Tijekom razgovora s voditeljem, dotaknuo se izdržljivosti svoje obitelji i spoznaje o tome kako se život može u trenutku potpuno preokrenuti. "Bili smo vrlo sretni; dugo vremena nismo imali mnogo bolesti u obitelji. Moji su djed i baka doživjeli duboku devedesetu", izjavio je princ William, referirajući se na pokojnu kraljicu Elizabetu i princa Philipa. "Bili su oličenje kondicije, stoičnosti i otpornosti, ako hoćete. Stoga smo bili vrlo sretni kao obitelj." Naglasio je da je tek u skorije vrijeme spoznao koliko se brzo sve može promijeniti. "Ali mislim, kada iznenada shvatite da vam tepih, metaforički tepih, može biti izvučen ispod nogu prilično brzo u bilo kojem trenutku."

"Možda pomislite u sebi: 'Nama se to neće dogoditi, bit ćemo dobro.' Jer mislim da svi imaju pozitivan pogled, morate biti pozitivni", kazao je. "Ali kada vam se to dogodi, onda vas to odvede na prilično loša mjesta." Britanska kraljevska kuća prošla je kroz izuzetno zahtjevnu 2024. godinu. Buckinghamska palača je u veljači objavila vijest da je kralju Charlesu (76) postavljena dijagnoza raka nakon što je prošao tretman zbog benigne hiperplazije prostate. Njegov medicinski tretman i dalje je u tijeku.

Tek mjesec dana nakon toga, u ožujku, princeza Kate (43) javno je objavila da prolazi kroz liječenje raka nakon što je u siječnju imala abdominalnu operaciju. U rujnu je princeza potvrdila završetak kemoterapije, a u siječnju ove godine objavila je da je bolest u remisiji.

U dodatnoj najavi emisije, William je period 2023. - 2024. okarakterizirao kao najzahtjevniji do sada. "Rekao bih da je '23. - '24. bila najteža godina koju sam ikada imao", rekao je Levyju. "Znate, život nam je poslan da nas iskuša i sposobnost da to prebrodimo čini nas onima što jesmo."

Kralj Charles Kate Middleton princ william

