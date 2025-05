Stjepan optužio Marka za preljub, kaže da je zaveo obje Kristine: 'Je li snimljeno nešto?'

Kad su se nakon nekog vremena skupili svi kandidati pete sezone 'Braka na prvu', malo popričali o razdoblju kad se nisu vidjeli, jedni drugima objasnili tko je s kim u kakvim odnosima, Stjepan je želio nešto raščistiti na samom početku jer je, kako kaže, totalno zbunjen...

„Nećemo se praviti da ništa ne znam. Kad smo bili vani, vidio sam da je Marko otišao s mojom bivšom ženom, da su imali aferu, a na Igorovu rođendanu sam vidio da se natezao s Franjinom bivšom ženom, da su se pipkali... pa me zanima kad se dogodio taj preljub što se tiče Franje i Kristine?“ rekao je Stjepan, želeći još znati je li ga Kristina S. varala cijelo vrijeme.

Hrvoje mu je rekao da se malo smiri, a Kristina G. nije željela odgovoriti na pitanje urednice je li bila s Markom. „Oni dvoje su sretni skupa, ja imam sretnu vezu... Je li snimljeno nešto? Nije. Boli me dupe, ja na ta pitanja ne odgovaram.“ Kristina S. je komentirala da je ne zanima što je Marko radio prije nje, dodajući da svi imamo prošlost, a on je samo želio preskočiti to pitanje.

Stjepan je i dalje želio čuti odgovore, što je iživciralo Hrvoja koji mu je rekao da je neugodan, no on je zahtijevao da Kristina kaže da je varala muža da bi ga Doris prekinula i rekla: „Kristina se zaljubila, sve drugo je nebitno.“ Kristina S. mu je objašnjavala da se ne zna s kojom Kristinom priča, no Stjepan je nastavio po svom pa je Hrvoje pokušao prekinuti tu raspravu ponavljajući Stjepanu da se smiri.

„Ne znam kako se Stjepan uopće našao u priči da on nekog proziva, izgleda da mu je toliko dosadno u životu da ne zna što da radi pa je mislio da je pametan i duhovit, a zapravo je ispao glup i neduhovit“, rekao je Marko, a Stjepan nastavio razgovarati s Manuelom i pričati kako je sve laž otpočetka. On ga je podržao u svemu jer smatra da mi nije bilo lako jer ga je njegova supruga jako vrijeđala.

Došli su i Jeannette i Simon, kojima su odmah prepričavali kakav je 'show' Stjepan pripremio. On je sada pričao Franji kako je Kristina G. spavala s Markom, no Franjo smatra da je nju isto izigrao Marko te da zato smatra da nije iskren. „Ne možeš tjedan dana prije pričati njoj praktički istu priču; nju je prve večeri vidio, zaljubio se, htio biti s njom...“, objašnjavao je Franjo dok Kristina S. smatra da oni i nemaju pametnija posla nego ogovarati druge u životu.

Napetu atmosferu prekinuli su stručnjaci i najavili ceremoniju na kojoj su željeli popričati o njihovim odnosima s vremenskim odmakom, ali i prisjetiti se njihova puta u 'Braku na prvu'. Prvi su pred njih sjeli Višnja i Darko, koji su bili svojevrsni presedan u 'Braku na prvu' jer su ih stručnjaci izbacili zbog netrpeljivosti i toksičnog odnosa. Prvo su svi gledali njihov brak u videoisječcima, pa tako i scenu u kojoj Višnja nagovara svoju kumu da se nabacuje Darku pa da ispadne da se njemu sviđa neka druga žena, a i onu u kojoj Darko govori da nije prije napisao 'odlazim' jer ga je bilo strah Višnjine reakcije.

Imali su turbulentan brak, a Stasiow je komentirala da se Darko dobro držao. „Drago mi je što su svi trenuci zabilježeni tako da se vidi što se sve događalo“, rekao je Darko, zadovoljan prikazanim dok je Višnju šokiralo što je izjavio da se on nje bojao. Darko je rekao kako je među njima bilo i divnih trenutaka, no da je i dolazilo do agresije i napada s njezine strane.

„To što sam nekada bila možda i malo nagla i što sam malo mijenjala raspoloženja, nisam više mogla s njim - takvu osobu stvarno treba trpjeti“, rekla je Višnja. Darko je objašnjavao stručnjacima da iskreno ne zna što je mogao drukčije napraviti i da je pokušavao. „Da se ne svađamo, ja sam se povukao, nisam je napadao ni u kakvim trenucima, nisam se htio suprotstavljati“, rekao je.

Višnja je govorila da nije dobila poštovanje i da se jako trudila upoznati Darka, a on joj je zauzvrat govorio da je stara, ne može roditi djecu, nije se interesirao o njoj, pitao je ima li neke bolesti... „Kakve veze ima bolest sa showom, zašto praviš žrtvu od sebe da bi tu sebe opravdala?“ rekao je Hrvoje dok je Stasiow objasnila da i Višnji i Darku nedostaje vještina komunikacije i razina svjesnosti svog ponašanja te razina svjesnosti kako tumačiti tuđe ponašanje.

Pelić je želio znati više o razgovoru na vjenčanju između Višnje i kume, kada je Višnja željela da kuma malo 'smota' Darka da ona ne ispadne loša i kriva, no ona je tvrdila da nije dobro vidjela i čula što je prikazano. „To se možda nije ticalo Darka, nego nekoga drugoga“, rekla je. Premda je Pelić nastavljao s potpitanjima, Višnja se pravdala kako ne zna točno o čemu je riječ te da će morati pitati kumu iako se na snimci vidi da su govorile o Darku. „Mislim da oni nisu naučili ništa“, zaključila je Stasiow.

Bojana i Darko su s osmijesima na licima gledali presjek svog bračnog života, a Darko je stručnjacima rekao da je zadovoljan sobom u eksperimentu, ne bi ništa mijenjao, baš kao i Bojana koja zna da je bila to što jest. Na kraju su odabrali prijateljstvo, tijekom eksperimenta razgovarali o tome kako među njima nije bilo te potrebne iskre za vezu. „Nismo kliknuli, ali Darko je karakterno stvarno muž za poželjeti. Drago mi je što sam imala takvog partnera jer mi je bio dobra podrška“, rekla je Bojana.

Bojana je stručnjacima nabrajala Darkove lijepe osobine, a oni su toliko bili oduševljeni da su govorili kako bi ih ponovno spojili i da ne razumiju u čemu je greška. „Voljela bih da je Bojana prepoznala da ono što je pisala u svojoj knjizi, vrline koje je navela i neke vrijednosti koje muškarac treba imati, da je to zapravo Darko“, rekla je Stasiow. Darko je savjetovao Bojani da da nekome priliku i ne sudi na prvu, a ona je sretna što je u njemu dobila prijatelja.

Manuel je odmah rekao stručnjacima da je, gledajući sebe na snimkama, shvatio da je premlad i da nije još za brak. Ema smatra da je ona spremna ako naiđe pravi muškarac i da ne bi ništa mijenjala kod sebe, no Manuel misli da nije spremna ni ona. Ema je priznala da joj se Manuel u početku svidio, no kasnije ju je odbio karakter i njegovo ponašanje te da nisu imali komunikaciju.

„Manuel je još zelen, treba jesti još puno špinata, on je jedan Al Pacino s Ali Expressa, lisica, zna on točno što treba reći pred kamerom, kako treba napraviti neku foru, ali van kamere nismo imali baš komunikaciju“, rekla je Ema. Kad su je pitali zašto nije željela popraviti odnos sa Silvijem i Hrvojem i ostalima, rekla je da oni lažu i ne govore kako je bilo, što je nasmijalo Hrvoja. Rekla je da se ni s kim tu ne bi drugim spojila, a Manuel je odmah rekao da bi to bila Irma.

S obzirom na to da je prošlo neko vrijeme, Sakoman je želio znati ima li sada nekog rezultata između Doris i Igora, koji je rekao da nema i da su na istome. „Malo se čujemo, ništa posebno“, iskreno je rekao i dodao kako misli da je Doris dugo znala da on nije za nju samo što nije imala srca to reći, s čim se složio i Pelić. Stasiow je zanimalo zašto ga je zavlačila, a ona je govorila da je mislila kako će se možda s vremenom razviti neke emocije.

Sakoman joj je objašnjavao kako nije otvoreno rekla Igoru da neće biti ništa s njima, a Doris se složila da ima problem direktno nešto reći nekome da ga ne povrijedi. Sakoman joj je rekao kako jedna riječ opisuje to sve, a to je - neiskrenost. Jeannette i Simon i dalje misle da je Igor veliko dijete a da je Doris puno jača od njega. „On je balavac koji ne može s Doris nikad u životu“, misli Jeannette. Igor je rekao da je njemu bilo lijepo s njom, ali da bi se sada drukčije ponašao da je znao što točno misli.

Na redu su bila videa bivših parova, a prvo su svi pogledali bračni put Irme i Marka. Stručnjaci nisu tražili da sjednu pred njih, ali kad su ih pitali za komentar, nastala je još jedna prepirka o tome je li Irma bila zaljubljena u Marka ili nije... Što će se dogoditi u nastavku ove burne ceremonije - ne propustite pogledati u finalu pete sezone 'Braka na prvu' sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

