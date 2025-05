Natjecatelji su izabrali prvog duelista: 'Ovdje je mjesto farmerima, a ne šminkerima'

Uspavano jutro na 'Farmi' pokrenuli su Dejan i Ivan M, koji su ozbiljno shvatili gradnju kozarnika. Dok dečki od ranog jutra taktiziraju o gradnji uz jutarnju kavu, ostali se polako bude iz sna. U isto vrijeme, Jelena i Haris rade na predstavljanju regija iz kojih dolaze. "Preko noći mi je došla ideja, ustao sam rano k'o vampir", otkrio je Haris.

"Dolazim iz Bosne, iz Bužima, u obitelji nas je osmero, petero braće i tri sestre. Roditelji su zdravi, veseli, sretni, obilazimo ih. Znamo koliko su se žrtvovali za nas, prava borba. To nas je učinilo sretnim i uspješnim osobama", ispričao je o sebi soboslikar. "Zbog supruge sam došao u Zagreb iz Austrije", dodao je i otkrio da mu je ona najveća podrška.

Dok su Jelena i Haris radili, Ivan M i Dejan prilično su glasno probudili svoje sustanare iz štale. "Znam da se mora raditi, ali čemu takvo buđenje, što je ovo", zapitao se Mario. U kuhinji, za to vrijeme, kandidati se šale i komentiraju prvi dan na 'Farmi'. Manuela, Magdalena i Jelena prošetale su se kako bi pronašle kukuruz za Manuelinu izradu lutkica kakvim su se nekad igrale curice u Slavoniji.

Djevojke iz kuće su u šetnji imanjem, a za to vrijeme sluškinja Rebecca muku muči s pranjem kose. Iako je prepreka bilo, uspjela je: "Uspjela sam, da budem fresh sluga". Oprane kose, Rebecca je otišla s Marijem raditi oko krava. "Mario i Rebecca me živciraju jer bi malo dodirnuli krave, a onda očekuju da Ivan M i ja to odradimo jer mi to znamo. To me ubija", iznervirao se Dejan na očekivanja mlađih sluga. Rebecca i Mario nisu se dali smesti, njezina školica mužnje oduševila je Marija: 'Rebecca, ti si fakultet'.

Fokus se prebacio na gradnju kozarnika, a dosta je ukućana vidjelo najvećeg pomoćnika u Ivanu M. "Njegova ruka dobro dođe", otkrio je Darko. Ovaj otac četvero djece prihvatio se zbog novca, ali i da pokaže kako se radi posao na selu. "Moj životni moto je da budem pošten i dobar prema svima. Sebe vidim u finalu, a vidjet ćemo hoće li me drugi otjerati ili ću ostati", zaključio je Ivan M i vratio se poslu.

Izbor duelista iz štale je uslijedio. "Mislim da sam ugroženiji", otkrio je Mario Rebecci. "Mario ima opravdan strah da bude prvi duelist jer nema nikakvo znanje o farmi. Ako bude izabran, dat će sve od sebe", otkrila je Rebecca. Manja i Iman razgovarale su o tome koga odabrati. Za to vrijeme, u kuhinji je izbila svađa - jer sluge kasne s doručkom.

"Užasno sam gladan, nemamo doručka. Da jedemo doručak u vrijeme doručka, ručak u vrijeme večere - meni to nije normalno", jasan je Dejan. "Mi smo na Farmi, a ne u restoranu, nepotrebno totalno", drugačijeg je razmišljanja Patrik. U štali, jasno je, fali organizacije.

Tijekom rasprave između Rebecce i Dejana, u kući je voditeljica Nikolina stigla kako bi čula od kandidata koga biraju za prvog duelista. Preostalo je i glasanje sluga u štali. Tijekom razgovora s Nikolinom, kandidati su joj otkrili kakvi su odnosi među njima i zašto raspravljaju cijelog jutra.

"Ovdje je mjesto farmerima, a ne šminkerima", objasnio je Dejan glas za Marija. "Prvi mačići se u vodu bacaju", reagirao je Mario nakon što je izglasan za prvog duelista. Nakon glasanja, Mario je zamjerio Patriku njegove razloge da ga izglasa, no uskoro su izgladili odnose. "Ipak bi volio da izađe kao pobjednik iz dvoboja, ipak je on moj suborac od prvog dana", zaključio je na kraju Patrik.

Radovi su se nastavili, a Jelena i Nikolina pridružile su se dečkima na gradnji kozarnika. "Rasporedio sam poslove tko će što raditi", objasnio je Ivan M i otkrio da se sve može zajedničkim snagama. I Dejan je pronašao zajednički jezik s Rebeccom u kuhinji pa su se pripravi večere okrenuli nešto ranije. "Preuzeo sam kuhinju u svoje ruke", jasan je. "Neću mu prepustiti sve u njegove ruke", otkrila je kasnije Rebecca.

Manja i Manuela razgovarale su o tjednom zadatku predstavljanja svog kraja, a pozitivna Manja kroz razgovor je došla do ideje da prikaže piransku crkvu. "Trudim se pričati hrvatski, ali ipak sam Slovenka! Spremna sam na fizički rad, ima dosta energije. Kad sam bila mala, bili smo bez doma, radila sam od malih nogu, farbala školjkice i kupovala za to kruh. Osjetila sam glad i zato imam veliku motivaciju i ambicije", zaključila je Manja o sebi.

U kuhinji - organizacija je bila znatno bolja pa je ekipa večerala ranije, što je ukućane oduševilo. Bio je to pravi razlog za slavlje u štali pa se Rebecca bacila u blato. "Užas. Pakao", komentirao je Mario, s kojim se, kroz smijeh, složio i Patrik. Dok su se sluge smijali, vođa obitelji našao se na meti kritika zbog njegovog vodstva nad slugama.

Za kraj, večer su kandidati proveli uz 'Farmerski glasnik', koji je donio najveće novosti s 'Farme'.

