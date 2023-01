Stankica i Toni progovorili o odnosu nakon showa, a spomenuli i vjenčanje

Toni Šćulac i Stankica Stojanović zaljubili su se u trećoj sezoni popularnog RTL-ovog showa 'Gospodina Savršenog', a bez obzira na sve prepreke ostali su skupa.

- Svaka godina nosi i lijepe i one manje lijepe trenutke, ali to je čar života. Ništa ne bismo mijenjali, jer smo u ovom trenutku zadovoljni i sretni - kazali su za RTL.hr i otkrili planove za ovu godinu.

- Život bi postao dosadan kada ne biste u njemu vidjeli nikakve izazove. Želimo pronaći mjesto koje ćemo konačno zvati domom za našu malu obitelj i ostvariti zacrtane planove u našim karijerama. Ja sam na godišnjem odmoru, a Stankica ima još neka snimanja ali uspijemo ukrasti dosta zajedničkog vremena. Najdraže su nam duge šetnje s Kićom, druženje s našim prijateljima i gledanje zanimljivih triler serija i filmova - kazao je Toni i najavio njihovo vjenčanje.

- Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše. Još uvijek nas ljudi prepoznaju, često i zaustave i to nam niti malo ne smeta. Uvijek to budu simpatični susreti s izrazito pristojnim ljudima koji i nama uljepšaju dan - kazao je Toni.

Podsjetimo, par se upoznao u showu 'Gospodin Savršeni' gdje je Toni izabrao Stankicu za pobjednicu. Nakon showa priznali su da su krenuli odvojenim putevima, no svojem su odnosu odlučili dati još jednu šansu. Da ponovno uživaju zajedno otkrila je jedna fotografija sa splitske plaže na društvenim mrežama. Toni je na svom InstaStoryju objavio fotografiju Stankičinog psa čije snimke i fotografije i sama često objavljuje na društvenim mrežama, a izvor blizak paru za RTL.hr potvrdio je da su se Toni i Stankica pomirili te da se njihova ljubavna priča nastavlja.

