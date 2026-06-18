FOTO Lana Jurčević odgovorila na pitanje koje mnoge zanima: 'Pauza nije kraj'

Pozirajući s čašom pjenušca i širokim osmijehom, pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević je naizgled bezbrižnom fotografijom na Instagramu dala naslutiti da uživa u životu, no opisom je otkrila da se iza kulisa odvija prava obiteljska dinamika. Pjevačica, koja je u travnju 2026. godine rodila svoje drugo dijete, odlučila je stati na kraj nagađanjima i odgovoriti na pitanje koje joj obožavatelji, čini se, neprestano postavljaju.

“Najčešće pitanje u zadnje vrijeme: ‘Jel pjevaš još?’ O, daaa! Samo malo drukčiji repertoar, sad sam na uspavankama i tome”, napisala je duhovito. Lana, poznata po energičnim nastupima i pop hitovima, svoju je glazbenu karijeru privremeno zamijenila majčinskim obavezama. Ipak, glazba je i dalje neizostavan dio njezine svakodnevice, samo na ponešto drugačiji način. U objavi je otkrila kako njezina kći Maki već prepoznaje njezine pjesme te je ispričala simpatičnu anegdotu koja povezuje njezine stare hitove s novim životnim poglavljem.

“Maki nam već zna pola ‘Dio mene’, a kad joj je vruće, pobaca sve sa sebe, a ja se derem za njom: ‘Ne možeš hodati ‘GOLA GOLA’ po kući!” napisala je, referirajući se na stih iz svoje popularne pjesme "Majica" iz 2014. godine. Pjesma "Dio Mene", koju je objavila krajem 2025., posvećena je upravo njezinoj kćeri i nosi poseban emocionalni naboj, pokazujući kako je njezino stvaralaštvo sada duboko isprepleteno s majčinstvom.

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Kako bi dodatno angažirala svoje pratitelje i pokazala da ih nije zaboravila, pjevačica im je postavila pitanje: “Kako se zvala prva moja pjesma koju ste ikad čuli? To me jaaaako zanima”. Uslijedila je lavina nostalgičnih komentara u kojima su se obožavatelji prisjećali njezinih samih početaka. Pjesme poput "Odlaziš", "Prava ljubav", "Na pola" i "1 razlog" dominirale su odgovorima, podsjetivši sve na dugu i uspješnu karijeru koju je ova poznata hrvatska pjevačica gradila od 2003. godine.

Iako je trenutno posvećena obitelji i svom uspješnom kozmetičkom brendu, Lana je objavu zaključila porukom koja je odjeknula kao čvrsto obećanje vjernoj publici. “Pauza nije kraj priče. ŽIVJELI!!” poručila je, nazdravljajući novim počecima, ali i budućim glazbenim uspjesima.