Norveška princeza uspješno podvrgnuta transplantaciji pluća: U bolnici će ostati nekoliko tjedana

Norveška princeza Mette-Marit uspješno je podvrgnuta transplantaciji pluća i oporavlja se od zahvata, priopćio je u srijedu ured kraljevske obitelji. Pedesetdvogodišnjoj supruzi nasljednika norveškog prijestolja Haakona 2018. godine dijagnosticirana je plućna fibroza, kronična bolest koja uzrokuje ožiljke na plućima i dovodi do smanjenog unosa kisika. Sveučilišna bolnica u Oslu 5. lipnja izjavila je da je Mette-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja zdravlja koje joj je vjerojatno dalo samo godinu dana života bez operacije.

"Kao i svi novotransplantirani pacijenti, princeza će ostati u bolnici još nekoliko tjedana", rekao je profesor Are Holm iz Sveučilišne bolnice u Oslu u izjavi koju je dostavila palača. Prijestolonasljednik Haakon u prosincu je rekao da je obitelj primijetila promjenu u Mette-Maritinu stanju i da joj je disanje sve teže. Premijer Jonas Gahr Stoere pohvalio je princezu što je otvoreno govorila o svojem stanju i rekao da bi to moglo pomoći drugima koji pate od sličnih problema. Mette-Marit imala je 25 godina, bila je obična građanka i neudana samohrana majka kada je upoznala Haakona na glazbenom festivalu 1999. godine, što je bio početak neočekivane kraljevske romanse koja je počela medijskom pompom i na kraju osvojila većinu javnosti.