Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 239
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
ŠVICARSKA - BiH 4:1 Potpuni raspad BiH nakon crvenog kartona, Švicarci s četiri gola potopili Zmajeve
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPORAVAK

Norveška princeza uspješno podvrgnuta transplantaciji pluća: U bolnici će ostati nekoliko tjedana

Foto: REUTERS
1/8
VL
Autor
Hina
18.06.2026.
u 22:00

Sveučilišna bolnica u Oslu 5. lipnja izjavila je da je Mette-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja zdravlja koje joj je vjerojatno dalo samo godinu dana života bez operacije

Norveška princeza Mette-Marit uspješno je podvrgnuta transplantaciji pluća i oporavlja se od zahvata, priopćio je u srijedu ured kraljevske obitelji.  Pedesetdvogodišnjoj supruzi nasljednika norveškog prijestolja Haakona 2018. godine dijagnosticirana je plućna fibroza, kronična bolest koja uzrokuje ožiljke na plućima i dovodi do smanjenog unosa kisika. Sveučilišna bolnica u Oslu 5. lipnja izjavila je da je Mette-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja zdravlja koje joj je vjerojatno dalo samo godinu dana života bez operacije.

"Kao i svi novotransplantirani pacijenti, princeza će ostati u bolnici još nekoliko tjedana", rekao je profesor Are Holm iz Sveučilišne bolnice u Oslu u izjavi koju je dostavila palača. Prijestolonasljednik Haakon u prosincu je rekao da je obitelj primijetila promjenu u Mette-Maritinu stanju i da joj je disanje sve teže. Premijer Jonas Gahr Stoere pohvalio je princezu što je otvoreno govorila o svojem stanju i rekao da bi to moglo pomoći drugima koji pate od sličnih problema. Mette-Marit imala je 25 godina, bila je obična građanka i neudana samohrana majka kada je upoznala Haakona na glazbenom festivalu 1999. godine, što je bio početak neočekivane kraljevske romanse koja je počela medijskom pompom i na kraju osvojila većinu javnosti.

Mate Grgat snimio navijački hit koji je posvetio hrvatskoj reprezentaciji. Ekskluzivno poslušajte!
Ključne riječi
showbiz Transplantacija pluća Mette-Marit

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

LJUBAV BEZ GRANICA

FOTO Šok i osuda! Supruga engleskog heroja meta je gnusnih napada i ponižavajućih komentara

Declan Rice i njegova dugogodišnja partnerica Lauren Fryer zajedno su još od tinejdžerskih dana, točnije od svoje 17. godine. Par ima sina Judea, a njihovu vezu često se opisuje kao jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Ipak, engleski reprezentativac u više je navrata bio prisiljen javno reagirati i stati u njezinu obranu zbog neugodnih i zlonamjernih komentara kojima je bila izložena.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!