FOTO Jahta na kojoj je partijao osuđeni Diddy stigla u Hrvatsku: Od cijene najma zavrtjet će vam se

Veliko zanimanje posjetitelja na zadarskoj rivi izazvala je usidrena 54-metarska superjahta "Maraya", piše 24 sata. Ovo luksuzno plovilo u svijetu je poznato kao jedno od omiljenih mjesta za zabavu kontroverznog repera Seana Combsa, poznatijeg kao P. Diddy. Iako on trenutno nije na palubi, nego u saveznom zatvoru suočen s teškim optužbama, sama pojava borda koji je bio pozornica za ekstravagantne proslave brojnih zvijezda dovoljna je da potvrdi status hrvatske obale kao nezaobilazne destinacije za svjetsku elitu.

Cijena tjednog boravka na ovoj impresivnoj jahti iznosi nevjerojatnih 300.000 eura, a za taj iznos gostima je na raspolaganju čitav niz sadržaja. Posada se brine da nikome ne bude dosadno, pa se tako nudi oprema za vodene sportove koja uključuje tri tendera, flyboardove i hoverboardove. Gosti mogu istraživati podmorje sa SeaBobom i opremom za ronjenje ili se opuštati uz kajake, skije za vodu i gumenjake s vodenim toboganom. Fotografije luksuznog plovila možete pogledati OVDJE.

14.07.2015., Hvar - Prava turisticka je sezona zapocela, turisti iz svih krajeva svijeta pristizu na Hvar, neki automobilima i trajektima, a neki luksuznima jahtama.rPhoto: ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Diddy je inače poznat po unajmljivanju nekih od najskupljih jahti na svijetu. "Maraya" je samo jedna u nizu plovila koja svjedoče o njegovom rasipništvu. Jednom je zaa doček Nove godine unajmio jahtu "Victorious" po cijeni od gotovo milijun dolara tjedno, a viđen je i na megajahti "Solemates" za 600.000 dolara tjedno. Tijekom obiteljskog ljetovanja u Italiji boravio je na jahti "Aalto", čime potvrđuje da pri odabiru plovila traži isključivo vrhunski luksuz i potpunu privatnost.

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*dijelom uz pomoć AI