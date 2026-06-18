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Kraj ljubavi! Razvodi se pjevač koji se okrenuo vjeri: 'Ona otvoreno govori o pornografiji'

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 21:00

Nije tajna da je 41-godišnji pjevač hita "Save Me" u posljednje vrijeme sve glasniji o svojoj vjeri. U veljači je govor na dodjeli Grammyja započeo suznim zahvalama Isusu, prije nego što je 46-godišnjoj supruzi pripisao zasluge za spas života

Razvode se pjevač Jelly Roll i voditeljica Bunnie Xo, a strani mediji navode da pravi razlog šokantnog razvoda leži u sukobu pjevačeva snažnog zaokreta prema vjeri i njezine kontroverzne prošlosti,. "Postoji golem nesklad u svemu što se događa. On propovijeda kršćanski način života, dok ona na svom podcastu pozira gotovo gola i otvoreno govori o pornografiji", otkrio je izvor za Daily Mail, referirajući se na njezin podcast "Dumb Blonde".

Foto: Profimedia

"Na svakom ga koraku sramoti i ruši PR imidž koji pokušavaju izgraditi. To je glavna tema razgovora u Nashvilleu", dodao je insajder. Nije tajna da je 41-godišnji pjevač hita "Save Me" u posljednje vrijeme sve glasniji o svojoj vjeri. U veljači je govor na dodjeli Grammyja započeo suznim zahvalama Isusu, prije nego što je 46-godišnjoj supruzi pripisao zasluge za spas života. "Prvo, Isuse, čujem te i slušam. Drugo, hvala mojoj prekrasnoj supruzi. Bez tebe nikada ne bih promijenio život, završio bih mrtav ili u zatvoru", izjavio je tada. Ipak, jedan izvor sumnja u njegovu iskrenost, nazivajući sve to "običnom glumom" jer se u kršćanskoj glazbi vrti golem novac.

"Vidio je priliku za zaradu i tražio od Bunnie da se prilagodi, ali ona nije htjela odustati od svog stila, što mu uništava brend. Ona želi biti ono što jest – bivša pratilja koja validaciju dobiva u tangama, a on odjednom glumi propovjednika", tvrdi izvor. Predstavnici para još nisu komentirali navode.

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Podsjetimo, glazbenik pravog imena Jason Bradley DeFord podnio je zahtjev za razvod 18. svibnja nakon gotovo desetljeća braka, navodeći "nepomirljive razlike". Par se vjenčao u Las Vegasu 2016., samo godinu dana nakon upoznavanja, a prošle su godine obnovili zavjete. Vijest o razvodu posebno je iznenadila obožavatelje jer je Bunnie u siječnju otkrila da pokušavaju dobiti dijete putem izvantjelesne oplodnje.

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Ključne riječi
religija Kršćanstvo vjera Isus grammy glazbenik Jelly Roll showbiz

Komentara 1

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istovari
21:08 18.06.2026.

Erektilna disfunkcija najbrži put do Isusa.

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