Lidija Bačić progovorila o bivšima i ljubavi: 'Vidim samo njega...'

Pjevačica Lidija Bačić progovorila je o ljubavi. Lidija je priznala da ima svoj popis tužnih pjesama, ali da ga dugo nije slušala. ''Zadnjih godina nisam baš nešto patila zbog ljubavi, kao, dobro mi je, ali prije sam isto znala, kao i svaka žena. I onda znam upaliti, naravno, neke najtužnije pjesme, uspavljivati se uz najtužnije pjesme, onako, znaš, u plaču, i utoneš u san. I to ti je... Sad ću ti reći koje su to bile pisme. Ovoga, od Stinga dvije pisme. Uvijek prije spavanja i pokoja od Olivera. I to bi bilo na listi slušanja. Evo, to su moje pisme za patnju prije spavanja", ispričala je za IN magazin.

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Otkrila je i kakva je kada je zaljubljena. ''Pa kad se zaljubim, zaljubim se, znaš, onda samo vidim njega. Ja mislim da sam u vezi super kad sam zaljubljena, ali kad prestanem biti, onda postajem potpuno hladna i nezainteresirana", rekla je.

Inače, Lille se često javlja na društvenim mrežama te dijeli svoje fotografije i oduševljava obožavatelje.