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Lidija Bačić progovorila o bivšima i ljubavi: 'Vidim samo njega...'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 19:15

Otkrila je i kakva je kada je zaljubljena. ''Pa kad se zaljubim, zaljubim se, znaš, onda samo vidim njega. Ja mislim da sam u vezi super kad sam zaljubljena, ali kad prestanem biti, onda postajem potpuno hladna i nezainteresirana", rekla je

Pjevačica Lidija Bačić progovorila je o ljubavi. Lidija je priznala da ima svoj popis tužnih pjesama, ali da ga dugo nije slušala. ''Zadnjih godina nisam baš nešto patila zbog ljubavi, kao, dobro mi je, ali prije sam isto znala, kao i svaka žena. I onda znam upaliti, naravno, neke najtužnije pjesme, uspavljivati se uz najtužnije pjesme, onako, znaš, u plaču, i utoneš u san. I to ti je... Sad ću ti reći koje su to bile pisme. Ovoga, od Stinga dvije pisme. Uvijek prije spavanja i pokoja od Olivera. I to bi bilo na listi slušanja. Evo, to su moje pisme za patnju prije spavanja", ispričala je za IN magazin.

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Otkrila je i kakva je kada je zaljubljena. ''Pa kad se zaljubim, zaljubim se, znaš, onda samo vidim njega. Ja mislim da sam u vezi super kad sam zaljubljena, ali kad prestanem biti, onda postajem potpuno hladna i nezainteresirana", rekla je.

Inače, Lille se često javlja na društvenim mrežama te dijeli svoje fotografije i oduševljava obožavatelje. 

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Ključne riječi
Lidija Bačić Lille showbiz

Komentara 1

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VE
Veber10
19:42 18.06.2026.

znači kada nema više sponzora tražiš drugog? lidijo daj mi reci iz tarot karata našao sam mlađu, bogatiju i veli mi da nakon 6 mjeseci nerada da počnem radit, barem nekaj. što tvoje karte vele? da nađem bogatiju ili da maknem tanjur sa stola? što vele karte. kod nje mi se sviđa njen auto, kartica za peglanje ali mi se ne sviđa kaj želi da idem radit. i još mi pod nos stavlja da ima više nekretnina i pokretnina od mene. kaj da radim lidijo? da se zaljubim?

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