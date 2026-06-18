Zvijezda serije 'Divlje pčele': 'Casting serije nije rađen prema talentima, nego po kompatibilnim horoskopskim znakovima'

Završnica prve sezone serije Divlje pčele donijela je niz neočekivanih obrata te gledatelje ostavila u neizvjesnosti uoči nastavka priče. Nakon što su se dojmovi slegli, glumac Dragan Veselić priznaje da osjeća veliko olakšanje i zadovoljstvo zbog svega što je ekipa ostvarila. – Pa, predivan – kratko je odgovorio za RTL.hr na pitanje kako se osjeća nakon završetka sezone.

Govoreći o svom liku Ivici Vukasu, Veselić ističe kako je riječ o jednom od zahtjevnijih i zanimljivijih glumačkih putovanja. Ivicu opisuje kao slojevitog čovjeka koji je tijekom radnje prolazio kroz brojne promjene i suočavao se s različitim emocionalnim izazovima. Posebno se osvrnuo na odnos Ivice i Ante, čije su odluke i sukobi obilježili velik dio radnje. Prema njegovim riječima, od samog je početka vjerovao da ih povezuje mnogo više nego što se na prvi pogled čini. – Ono što sam na početku govorio se i obistinilo, da su to i Ante i Ivica... dica iste matere – rekao je Veselić. Dodaje kako upravo ta povezanost otkriva njihovu pravu prirodu.

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– Jedan i drugi imaju u sebi tu svoju surovost koju, kao i ta okolina i okruženje, diktira njihove karaktere – istaknuo je glumac. Ipak, kada razmišlja o snimanju prve sezone, Veselić kaže da će mu u sjećanju ponajprije ostati zajedništvo i atmosfera koja je vladala među članovima ekipe. U šaljivom tonu otkrio je i svoju teoriju o tome zašto su se svi tako dobro slagali. – Prvo što ću pamtiti iz ove prve sezone jest da imam osjećaj da casting nije rađen prema talentima, nego po kompatibilnim horoskopskim znakovima – kazao je kroz smijeh.

Tom je dosjetkom opisao odličnu kemiju koja se razvila na setu, gdje su se mlađi i iskusniji glumci međusobno nadopunjavali i stvarali poticajno radno okruženje. – Dakle, sjajna je ekipa, sjajni ljudi, kako mlađi, tako i stariji, iskusniji. Stvarno sam oduševljen – zaključio je Veselić, istaknuvši kako je pozitivna energija pratila snimanje od prvog do posljednjeg dana.