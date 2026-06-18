Bojana Gregorić Vejzović otkrila kako je zbog ozljede odustala od strasti koju je živjela od pete godine

Jedna od najomiljenijih hrvatskih glumica, Bojana Gregorić Vejzović, gostovala je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo kids radiju kod najmlađe hrvatske radijske voditeljice Maše Gavranić. U opuštenom razgovoru otkrila je kako je izgledalo njezino djetinjstvo, kada se zaljubila u balet, što ju je dovelo do glume te kako danas gleda na roditeljstvo i obitelj. Prisjetila se svojih dječjih idola i vremena kada je skupljala postere iz časopisa Bravo, kojima je ukrasila svoju sobu.

"Imala sam postere na zidu. Skupljala sam ih i polijepila po cijeloj sobi. Kad bih ih mijenjala, skidala se boja sa zida pa sam se s mamom dogovorila da ih ubuduće stavljam samo na vrata", ispričala je Bojana. Još kao djevojčica znala je čime se želi baviti. Ljubav prema baletu rodila se vrlo rano.

Foto: Gordan Svilar/bravo! KIDS

"Zaljubila sam se u balet s pet godina. Mami sam rekla da ću biti balerina. Nije me ozbiljno shvatila, ali bila sam uporna sve dok me nije odvela u baletnu školu. S petnaest i pol godina došla sam u HNK Zagreb, gdje sam plesala. Onda mi se dogodila ozljeda i počela sam razmišljati zašto ne bih prekinula s bolovima. Bila sam dovoljno mlada da upišem studij pa sam otišla na Akademiju dramske umjetnosti", rekla je glumica. Iako je od profesionalnog baleta prošlo mnogo godina, neke vještine nije zaboravila.

"Još uvijek znam hodati na prstima. Nedavno sam imala predstavu "Carmina Burana" i u jednom trenutku dolazim na prstima. Bilo mi je jako teško nakon gotovo 30 godina, a nakon svakog izvođenja me boli kuk", kaže kroz smijeh.

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Govoreći o glumačkom poslu, otkrila je da najviše uživa u igranju negativnih likova te objasnila kako nastaju emocije koje publika vidi na pozornici i ekranu. "Kada si u ulozi, plačeš kao ta osoba. Poistovjetiš se s tom situacijom. Postoje razne tehnike za rasplakati se. Kažu da treba prizvati neka svoja sjećanja koja su te rastužila. Šminkeri imaju i mentol stick kad suze ne idu. Nekad možemo biti uzrujani, ali suze jednostavno ne dolaze. Onda to namažu ispod oka pa ono samo počne suziti. Ipak, ja više volim one prave suze", rekla je za bravo kids.A što radi kada zaboravi tekst? "Zaboravila sam tekst puno puta. Imamo šaptače i oni nas spase. Ako ih ne čujem, onda izimproviziram", priznaje.

Dotaknula se i obiteljskog života te priznala da je kao majka ponekad stroga. "I jesam i nisam stroga. Mislim da svi roditelji moraju ponekad biti strogi", rekla je. Otkrila je i da njezina djeca zasad ne planiraju krenuti njezinim profesionalnim putem. "Moj sin studira ekonomiju, a kći je rekla da je zanima pravo. Ima 15 godina pa još ima vremena za razmišljanje", kazala je.Za kraj je istaknula koliko joj obitelj znači i što je najviše usrećuje. "Kad su djeca velika, presretan si kad su s tobom. Najviše volim kada odemo na putovanje. Kad mi nije baš dan, najviše me usreće moja djeca i suprug. Imam sreću što su mi velika podrška", zaključila je Bojana.