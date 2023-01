Jan Kerekeš kod Stankovića: Ne moram klečati na trgu da bih za sebe mogao reći da sam vjernik

Glumac Jan Kerekeš bio je gost Aleksandru Stankoviću u emisiji "Nedjeljom u 2". Urednik i voditelj emisije pozvao ga je nakon što su na Facebook stranici Kerekesh Teatar mnoge nasmijali fotografijom na kojoj kleče pred gulašom. Iako je fotografija mnoge nasmijala, neki ljudi su se uvrijedili pa su glumci počeli dobivati otvorene prijetnje zbog toga jer su neki korisnici ove društvene mreže zaključili kako su ovom fotografijom htjeli ismijati klečanju i molitvi katoličkih muškaraca na Jelačićevu trgu u Zagrebu

- To je postala najpraćenija vijest u Hrvatskoj. Prvi put sam radio gulaš i zaista je bila potrebna molitva. To je odgovor na nešto što Kerekesh Teatar često radi i ne radi samo u toj situaciji s moliteljima na trgu. Aktualne stvari izbanaliziramo i napravimo satiru. Mi ismijavamo i korupciju, reakcija na cjepivo, ove strane seksualnosti, one strane seksualnosti - doslovno sve što je aktualno, a zauzima previše medijskog prostora - rekao je u uvodu glumac Jan Kerekeš koji zajedno s ocem Ljubomirom stoji iza uspješnog privatnog kazališta Kerekesh Teatar. Nakon što je objavljena slika na kojoj Jan i Ljubomir i njihovi prijatelji kleče pred gulašom, obitelj Kerekeš dobila je i ozbiljne prijetnje.

- Smeta me odnos molitelja s trga prema ženama. Više poštujem svaku ženu od bilo kojeg muškarca koji kleči na trgu ili ulici za to da žena nema svoj identitet i kako se žena treba odijevati. Žene treba voljeti onakve kakve jesu. Ima raznih vjernika, ali ne mora se klečati na trgu da bi se to pokazalo. Bibliju sam pročitao tri puta. Posljednji put zbog glume kada sam imao ulogu svećenika koji se moli u skrovitosti. Ne znam kako neki vjernik može napisati o lomljenju koljena, krvi i ostalome. Mi smo dobili takve prijeteće poruke. Ne poznajem te ljude koji su nam slali poruke. To su ljudi koji su izgubili pojam što znači biti vjernik. Vjerovali ili ne, i ja sam vjernik. Ne moram klečati na trgu da bih za sebe mogao reći da sam vjernik - poručio je Kerekeš.

VIDEO Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima