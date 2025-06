Slavni pjevač poznat po hitu 'Take on me' otkrio je kako mu je dijagnosticirana teška bolest

Pjevaču A-ha, Mortenu Harketu, dijagnosticirana je Parkinsonova bolest. A-Ha su najpoznatiji po svom megahitu 'Take On Me', s njihovog debitantskog albuma Hunting High and Low iz 1985. koji je dosegao drugo mjesto na britanskoj ljestvici i postao svjetski hit. Vijest o Mortenovoj zdravstvenoj situaciji je objavljena u srijedu na službenoj web stranici norveškog synth-pop benda u članku koji je napisao njihov biograf Jan Omdahl, a koji je također otkrio da je pjevač već dva puta operirao mozak, prenosi BBC. Harket (65) je rekao da "nema problema s prihvaćanjem dijagnoze", dodajući: "S vremenom sam shvatio stav svog 94-godišnjeg oca o načinu na koji se organizam postupno predaje: 'Koristim što god djeluje'."

Omdahl, koji je napisao biografiju grupe A-ha, "The Swing of Things", napisao je: „Znate ga kao kultnog frontmena grupe A-ha, božanski darovitog pjevača, pop zvijezdu, solo umjetnika, tekstopisca, ekscentričnog mislioca, oca petero djece i djeda, ali posljednjih godina Morten Harket je također bio čovjek koji se bori s vlastitim tijelom. Ovo nije vijest koju itko želi prenijeti svijetu, ali evo je: Morten ima Parkinsonovu bolest.“ Nastavio je napominjući kako je pjevačevo stanje do sada ostalo strogo privatno, osim za nekoliko ljudi u njegovom užem krugu koji su znali da je bolestan. „Dio mene je to želio otkriti“, rekao mu je Harket i dodao: "Kao što sam rekao, priznavanje dijagnoze nije mi bio problem; moja potreba za mirom i tišinom za rad me je sprječavala. Trudim se najbolje što mogu spriječiti da cijeli moj sustav propadne. Teško je balansirati između uzimanja lijeka i upravljanja njegovim nuspojavama.“

Parkinsonova bolest je neurodegenerativna bolest, nastaje zbog gubitka ili degeneracije živčanih stanica u mozgu koje proizvode neurotransmiter dopamin. Kao posljedica kemijskog deficita u dijelu mozga koji nadzire voljne pokrete javljaju se nevoljni pokreti. Katkad je prisutan tzv. višak pokreta poput tremora, koji se ne može kontrolirati, a kao ‘nedostatak pokreta’, odnosno otežano započinjanje pokreta i opća ukočenost. Brzina napredovanja intenziteta simptoma i same bolesti različita je i ovisi o pojedincima. U nekih bolesnika čak i dulje vrijeme bolest ne utječe na sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Važno je na vrijeme otkriti bolest te učinkovito smanjivati i liječiti njezine simptome propisanim lijekovima.

Omdahl je naglasio da će Harket, iako će morati živjeti s bolešću do kraja života, lijekovi i operacija mozga u klinici Mayo u SAD-u, kako je rekao, "ublažili su utjecaj njegovih simptoma". Rekao je da je zvijezda u lipnju prošle godine podvrgnuta naprednom neurokirurškom zahvatu te je u prosincu 2024. Harket podvrgnut sličnom zahvatu na desnoj strani mozga, dodao je, koji je također bio uspješan. Iako još uvijek može voziti automobil, Harket je manje siguran u svoju budućnost kao pjevača. "Problemi s mojim glasom jedan su od mnogih razloga za neizvjesnost oko moje kreativne budućnosti", rekao je.