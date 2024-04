Slavna manekenka traži dečka: 'Treba joj zgodna poznata osoba koja ima novca'

Život slavne manekenke Irine Shayk (38) zanima mnoge, a sada njezini prijatelji tvrde da ona traži novog dečka nakon veze s igračem NFL-a Tomom Bradyjem. - U 'šopingu' je za muškarcem, ali grupa ljudi s kojom izlazi je mala. Treba joj poznata osoba koja dobro izgleda i ima novca. Koliko je takvih? Pet, deset? - rekla je bliska osoba za Page Six. Ruska ljepotica navodno potragu za idealnim muškarcem provodi u Europi i SAD-u, s njezini prijatelji misle da je odnedavno slobodni Tom Cruise jednu od mogućnosti. Naime, slavni glumac nedavno se razišao s Ruskinjom Elsinom Kairovom.

Shayk će se navodno pojaviti na Met Gali, tzv. modnim Oscarima, koju organiziraju Vogue i Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute prvog ponedjeljka u svibnju. Ruska manekenka i Tom Brady prvi put su viđeni zajedno u kolovozu, a upoznali su se na vjenčanju u Italiji u lipnju. Zadnji put viđeni su zajedno sredinom siječnja u New Yorku. U rujnu je Page Six pisao kako su oboje izlazili s drugim ljudima, a krajem listopada otkriveno je da je njihova veza u krizi. Ipak, Brady i Shayk viđeni su u prosincu tijekom Art Basel Miami Beacha.

Shayk je prije njega bila u dugoj vezi s glumcem Bradleyjem Cooperom, s kojim ima četverogodišnju kćer.

Inače, upravo po fotografiji s Cooperom koju je objavila Irina mnogi su zaključili d aje završila ljubav između nje i Bradyja. Nakon toga, uslijedile su i njezine provokativne fotografije na društvenim mrežama. Naime, ona je objavila niz provokativnih fotografija koje gotovo nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Za potrebe modnog snimanja promijenila je nekoliko kombinacija, a jedan od njih privukao je najviše pažnje i komentara. Manekenka je pozirala u minijaturnom Guccijevom grudnjaku i kratkoj žutoj jeans minici.

