Slavna glumica poslala je supruga da utješi prijateljicu koja je proživjela tragediju, a on spavao s njom: 'Mi se volimo'

Glumica Debbie Reynolds žena je koja se hrabro suočavala s nevoljama koje su je nemilosrdno pogađale. Njezino postojanje obilježila su tri razvoda, financijski slomovi i tragedije, a napustila je ovaj svijet manje od jednog dana nakon smrti kćeri, takođe slavne glumice Carrie Fisher.

Čak ni u zrelim godinama Reynolds nije gubila strast i snagu za radom. Profesionalna putanja počela joj je za vrijeme Drugog svjetskog rata, u razdoblju kada je napredak bio iznimno težak. Usprkos tome, ostvarila je zapaženu karijeru - sudjelovala je u 60 filmova, nastupila u dvadesetak televizijskih serija, igrala na Broadwayu i londonskom West Endu. Najveću slavu stekla je ulogom u jednom od najomiljenijih filmskih mjuzikala ikad snimljenih, 'Pjevajmo na kiši' iz 1952. godine, gdje je pjevala i plesala uz Gene Kellyja i Donalda O'Connora, kao i filmom 'Nepotopiva Molly Brown' (1964.) koji joj je donio jedinu nominaciju za prestižnu nagradu Oscar.

Uz tako naglašen profesionalni angažman, Debbie Reynolds proživjela je i turbulentna privatna iskustva. Polovinom pedesetih godina zavolila je Eddieja Fishera, pjevača četiri godine starijeg od nje, uvjerena da će s njim provesti ostatak života. ''Iz ove perspektive skoro bih mogla umrijeti od smijeha, ali tada sam mislila da je brak svetinja i da se rastave događaju ljudima koji nisu normalni. Kad sam se 1955. udala za Eddieja, mislila sam da ćemo biti zajedno do smrti. Ne zaboravite, majka me odgajala po crkvenim kanonima i, iako sam glumica, u nekim aspektima života nisam odstupila od njezinih stavova'', objasnila je kasnije.

Mladi supružnici dobili su 21. listopada 1956. kćer Carrie, a sljedeće godine sina Todda. Fisher je ostvarivao milijunske prihode u doba kada je prosječna godišnja plaća američkog radnika iznosila tek 2000 dolara, dok je Debbie Reynolds po filmu zarađivala 200.000 dolara, pa su uskoro kupili raskošnu vilu u predgrađima Los Angelesa.

Ipak, obiteljska harmonija nije bila dugotrajna. Debbie Reynolds održavala je dugogodišnje prijateljstvo s glumicom Elizabeth Taylor, dok je Eddie Fisher bio najbliži prijatelj Elizabethinog tadašnjeg supruga, producenta Michaela Todda, čiji je film 'Put oko svijeta u osamdeset dana' 1956. osvojio Oscara za najbolji film. Nadalje, Fisher je služio kao kum Michaelu Toddu kada se ovaj 2. veljače 1957. po treći put ženio nakon dva neuspješna braka. Elizabeth Taylor tada 34-godišnjakinja imala je za sobom dva propala braka. Oba para redovito su se družila i njegovala topao odnos, osobito nakon što je Elizabeth 6. kolovoza 1957. rodila kćer Lisu.

Međutim, uskoro je četvoricu prijatelja zadesila nesreća na neočekivan način. Dana 22. lipnja 1958. Todd je privatnim avionom pošao iz Los Angelesa prema Novom Meksiku, razočaran što ga njegova prekrasna supruga nije mogla pratiti. Elizabeth je, naime, bila bolesna s visokom temperaturom pa je u posljednji čas odustala od putovanja. Kako se ispostavilo, bolest joj je sačuvala život. Manje od sat vremena nakon uzlijetanja, Todd je kontaktirao zračnu kontrolu javivši da mu je motor aviona prestao raditi, a letjelica je nestala s radara u narednim minutama. U kasnim popodnevnim satima ostatci aviona pronađeni su razasuti na području od nekoliko stotina metara, a sva tri putnika i pilot su izgubili život.

Slomljena ovim tragedijama, Elizabeth Taylor upala je u teško emocionalno stanje gdje joj je najveću podršku pružao Eddie Fisher, najdraži prijatelj njezina pokojnog muža. Međutim, očajna udovica i prijateljica ubrzo su prekršile granicu između utjehe i odnosa potpuno drugačije prirode.

''Isprva nisam ništa sumnjala. Na neki način sam bila sretna što je Eddie mogao pomoći Elizabeth jer sam shvaćala koliko joj je teško. No, kad sam jedne večeri, gotovo u gluho doba noći, nazvala Elizabeth, i s druge strane linije čula sam glas svog supruga, odjednom mi je sve postalo jasno. Čula sam i njen šapat kada ga je pitala tko ga zove, a zatim njegov uspaničeni glas. Rekla sam mu, 'Eddie, skloni se i daj slušalicu Elizabeth', na što je on energično odgovorio: 'Debbie, Liz i ja se volimo i želim razvod.' Bila sam skamenjena od užasa. Te su mi riječi godinama odjekivale u glavi'', priznala je Debbie Reynolds u intervjuu za CBS 2009. godine.

Potres je nesumnjivo bio ogroman, ali Fisher nije oklijevao. Usprkos širokoj javnoj kritici, rastao se od Debbie i tjedan dana nakon finaliziranja razvoda, 12. svibnja 1959., postao je četvrti suprug prelijepe Elizabeth Taylor. Tada nije mogao predvidjeti da će njihova zajednica trajati kraće od pet godina i da će se nepredvidiva Liz naknadno udavati još četiri puta. Ni on nije ostajao daleko iza: oženio se još triput, pri čemu su mu brakovi postajali sve kraći. Svoj turbulentni život opisao je u dvije autobiografije: 'Moj život, moje ljubavi' (1981.) i 'Been There, Done That' (1999.), u kojima je otvoreno i bez zadrške prikazao sve veze i skandale.