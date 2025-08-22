FOTO Sjećate li se zgodne Anđe iz 'Zauvijek susjedi'? Evo što danas radi i kako izgleda, potpuno je promijenila život

Lucija Hranjec Seifert, glumica koju publika najbolje pamti po ulozi simpatične Anđe u seriji 'Zauvijek susjedi', u veljači je snimljena u centru Zagreba. Odjevena u crnu odjeću i s naočalama na očima, nasmijano je razgovarala s poznanikom. Inače, početkom 2000-ih godina, Lucija je bila jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske televizije. Put do glumačke karijere započela je kroz modeling u agenciji Sandre Vranješ, gdje je dobila priliku koja će joj promijeniti život - poziv na casting za seriju 'Zauvijek susjedi'. Serija je s emitiranjem krenula 24. rujna 2007. na programu Nova TV, a završila je 30. svibnja 2008. godine.

Nakon uspjeha u 'Zauvijek susjedi', Lucijina karijera nastavila se uzlaznom putanjom. Pojavila se u nekoliko zapaženih projekata, uključujući serije 'Dobre namjere', 'Zakon ljubavi' te film 'Trajna posudba'. Posebno je bila iznenađena pozivom za ulogu u 'Zakonu ljubavi', jer kako sama kaže, nije očekivala da će dobiti glavnu ulogu u tako velikom projektu.

01.02.2025., Zagreb - Lucija Hranjec Seifert, poznata po ulozi Anđe u seriji Zauvijek susjedi u setnji gradom.

Godine 2004. Lucija se udala za producenta Darija Šestu, no taj brak završio je razvodom 2009. godine. Nakon toga, život ju je odveo u potpuno novom smjeru kada je upoznala producenta i scenografa Dražena Seiferta. S Draženom Seifertom danas ima troje djece - sinove Fabijana i Pabla te kćer Juliju. Zanimljivo je da svojoj djeci nije posebno promovirala gledanje serije 'Zauvijek susjedi', iako iz tog razdoblja nosi samo lijepe uspomene.

Lucija je danas pronašla svoj poziv u sasvim drugačijem području. Radi kao profesorica povijesti u VII. gimnaziji u Zagrebu, gdje je iznimno cijenjena među učenicima. Završila je studij povijesti i kroatologije, a danas svoje znanje prenosi mladim generacijama.

Iako se potpuno povukla iz svijeta showbusinessa, nedavno se pojavila na premijeri predstave "Nikome ni riječi!" autorice Petre Dugandžić, pokazujući da nije u potpunosti napustila kulturnu scenu. Zanimljivo je da je, unatoč godinama koje su prošle od emitiranja 'Zauvijek susjedi', i danas prepoznaju na ulici, a kako sama kroz smijeh priznaje, ponekad na tržnici dobije i besplatnu mrkvu.

Lucija danas vodi miran obiteljski život, daleko od očiju javnosti. Svoj Instagram profil drži privatnim s tek 400 pratitelja, jasno pokazujući da joj je privatnost na prvom mjestu. Ipak, nedavno viđenje u Zagrebu pokazuje da je i dalje ona ista nasmijana osoba koju smo zavoljeli kroz lik Anđe, samo s novim životnim prioritetima i karijerom koja je ispunjava.