Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠA GLUMICA

FOTO Sjećate li se zgodne Anđe iz 'Zauvijek susjedi'? Evo što danas radi i kako izgleda, potpuno je promijenila život

Foto: Nova TV
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 17:00

Inače, početkom 2000-ih godina, Lucija je bila jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske televizije. Put do glumačke karijere započela je kroz modeling u agenciji Sandre Vranješ, gdje je dobila priliku koja će joj promijeniti život - poziv na casting za seriju 'Zauvijek susjedi'.

Lucija Hranjec Seifert, glumica koju publika najbolje pamti po ulozi simpatične Anđe u seriji 'Zauvijek susjedi', u veljači je snimljena u centru Zagreba. Odjevena u crnu odjeću i s naočalama na očima, nasmijano je razgovarala s poznanikom.  Inače, početkom 2000-ih godina, Lucija je bila jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske televizije. Put do glumačke karijere započela je kroz modeling u agenciji Sandre Vranješ, gdje je dobila priliku koja će joj promijeniti život - poziv na casting za seriju 'Zauvijek susjedi'. Serija je s emitiranjem krenula 24. rujna 2007. na programu Nova TV, a završila je 30. svibnja 2008. godine.

Nakon uspjeha u 'Zauvijek susjedi', Lucijina karijera nastavila se uzlaznom putanjom. Pojavila se u nekoliko zapaženih projekata, uključujući serije 'Dobre namjere', 'Zakon ljubavi' te film 'Trajna posudba'. Posebno je bila iznenađena pozivom za ulogu u 'Zakonu ljubavi', jer kako sama kaže, nije očekivala da će dobiti glavnu ulogu u tako velikom projektu.

Lucija Hranjec Seifert, poznata po ulozi Anđe u seriji Zauvijek susjedi u šetnji gradom
01.02.2025., Zagreb - Lucija Hranjec Seifert, poznata po ulozi Anđe u seriji Zauvijek susjedi u setnji gradom. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Godine 2004. Lucija se udala za producenta Darija Šestu, no taj brak završio je razvodom 2009. godine. Nakon toga, život ju je odveo u potpuno novom smjeru kada je upoznala producenta i scenografa Dražena Seiferta. S Draženom Seifertom danas ima troje djece - sinove Fabijana i Pabla te kćer Juliju. Zanimljivo je da svojoj djeci nije posebno promovirala gledanje serije 'Zauvijek susjedi', iako iz tog razdoblja nosi samo lijepe uspomene.

Lucija je danas pronašla svoj poziv u sasvim drugačijem području. Radi kao profesorica povijesti u VII. gimnaziji u Zagrebu, gdje je iznimno cijenjena među učenicima. Završila je studij povijesti i kroatologije, a danas svoje znanje prenosi mladim generacijama.
Iako se potpuno povukla iz svijeta showbusinessa, nedavno se pojavila na premijeri predstave "Nikome ni riječi!" autorice Petre Dugandžić, pokazujući da nije u potpunosti napustila kulturnu scenu. Zanimljivo je da je, unatoč godinama koje su prošle od emitiranja 'Zauvijek susjedi', i danas prepoznaju na ulici, a kako sama kroz smijeh priznaje, ponekad na tržnici dobije i besplatnu mrkvu.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina
1/20

Lucija danas vodi miran obiteljski život, daleko od očiju javnosti. Svoj Instagram profil drži privatnim s tek 400 pratitelja, jasno pokazujući da joj je privatnost na prvom mjestu. Ipak, nedavno viđenje u Zagrebu pokazuje da je i dalje ona ista nasmijana osoba koju smo zavoljeli kroz lik Anđe, samo s novim životnim prioritetima i karijerom koja je ispunjava.

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio
1/26
Ključne riječi
zauvijek susjedi glumica TV televizija Lucija Hranjec Seifert showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
PROGRAM

Vraćaju se brojne omiljene serije i emisije: Domaće televizije ove se godine oslanjaju na provjerene recepte za gledanost

Na RTL-u nas u jesenskoj shemi očekuje deveta sezona popularnog showa "Život na vagi", u kojem ćemo gledati kako kandidati pomiču vlastite granice da bi se riješili viška kilograma i promijenili svoje životne navike. Uz pomoć trenera Edina Mehmedovića i Mirne Čužić te nutricionista kandidati će usvajati zdrave životne navike i raditi na svojoj transformaciji.

Zagreb: Kuharica Ana Ugarkovi?
Video sadržaj
7
BILA JE BROJ JEDAN

Naša chefica godinama se borila s teškom bolešću: 'Bilo mi je teško ustati iz kreveta, savjetovali su me da ne ulazim u veze'

Iako je prošla kroz izuzetno težak period, Ana danas ima drugačiju perspektivu na život, koju je stekla kroz godine borbe. – Prihvatila sam sebe, malo me toga može uzdrmati kao prije. Treba se boriti, nije lako. Kod mene je taj proces trajao nekoliko godina, ali isplatio se, rekla je Ana u emisiji "Osmi kat" 2012. godine, dajući svima koji se bore s depresijom nadu da se izlazak iz te tame ipak može postići.

Učitaj još