Sjećate se Nikoline koja je u 'Život na vagi' ušla s 162 kg? Sada je zaljubljena: Upoznali smo se preko društvene mreže

U osmoj sezoni showa "Život na vagi" gledatelji su upoznali i 39-godišnju Nikolinu Radušić koja se u show prijavila jer se htjela riješiti viška kilograma zbog kojih joj je bilo teško dugo hodati, a napor joj je bila i svaka uzbrdica ili hodanje po stepenicama. Zahvaljujući sudjelovanju u showu Nikolina se riješila viška kilograma i bila je čak pobjednica nefinalistica osme sezone 'Života na vagi'. Sada je otkrila još jednu veliku novost u svom životu - da je zaljubljena. Ispričala je kako s Asmirom već duže vrijeme zajedno i on joj je velika podrška u nastavku njezine transformacije.

- Razumije me u svemu i podržava. Ide sa mnom u šetnju, odnosno zajedno brzo hodamo jer zna da je to meni potrebno. Poslije te šetnje se znamo dobro nasmijati jer on voli puno pričati dok sam ja tip osobe koji kad hoda, kad mi je to kao trening, ja šutim, ne volim pričati - ispričala je sada Nikolina u razgovoru za RTL. Otkrila je kako je Asmira upoznala preko društvenih mreža i to sasvim slučajno. - Nakon dugih razgovora i dopisivanja koja su trajala pola godine odlučili smo se upoznati i evo nas tako skupa dandanas. Naravno, nije imao ništa protiv moje debljine, ali je vidio da meni to smeta i tako da me podržava i uz mene je što se tiče moje borbe s kilogramima - kaže Nikolina. Nikolina je tijekom sudjelovanja u showu "Život na vagi" podijelila svoju tešku prošlost i prisjetila se razdoblja kada doslovno nije imala za mlijeko.

FOTO Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

- Doslovno nisam imala za mlijeko. To je bilo jako teško, samo što sam onda bila jaka. Firma mog bivšeg muža u stečaju, ja nisam radila. Da nije bilo njegovih rođaka i mojih roditelja bilo bi jako teško. Karlo je bio mali, sada kad se toga sjetim... - kroz suze je ispričala Nikolina o najtežem periodu života. - Jednostavno moraš pozitivno ići kroz život, ako ne ideš to će te samo unazaditi. Dakle, ili ćeš posrnuti za nečim loše – droga, alkohol... Ali gle, nismo ni prvi ni zadnji kojima je teško u životu. Možda ima još onih kojima je gore. Mi smo barem imali krov nad glavom i ljude koji su nam pomogli. Morali smo to gledati pozitivno i mene je samo da pozitivna izvukla - rekla je Nikolina tada. Na početku showa težila je 162,4 kilograma, a u finalu je imala 100,8 kilograma, što predstavlja smanjenje od 61,6 kilograma, a cilj joj je doći do željene kilaže od 90 kilograma.

GALERIJA Stela Rade kao Josipa Lisac odnijela je prvu pobjedu u devetoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato"

VIDEO Najavljen novi Thompsonov nastup, koncert će voditi Simona Mijoković