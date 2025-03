Tony Cetinski otkrio kojim je promjenama u prehrani skinuo 13 kilograma: 'Uz suprugu sam u korizmi cijelu godinu'

Popularni glazbenik Tony Cetinski tri mjeseca je pauzirao od koncerata kako bi se odmorio, ali i što više vremena provodio na moru.

'Često sam na moru, skoro svaki dan, žena će poluditi već s tim, tamo je mir, zen, svježi zrak i ne možeš nego biti dobro', rekao je za In Magazin Tony koji se toliko zaljubio u ribolov da svaki slobodan trenutak provodi pecajući. Uz suprugu Dubravku promijenio je prehranu, jede ribu minimalno dva puta na tjedan, a rezultat svega je 13 kilograma manje na vagi.

'Uz svoju suprugu živim korizmu cijelu godinu i imamo dva dana u tjednu post i to ne zato što moramo, ili fanatično želimo, nego jednostavno tako sam se naviknuo', objasnio je. Kad nije na moru, Tony sa suprugom voli provoditi vrijeme u isusovačkom samostanu.

'U Opatiji preko puta stana gdje smo živjeli je samostan i mi smo tamo njima pomagali, kuhali, prali posuđe, sve te normalne stvari izvan tog teološkog, a tu hoćeš nećeš svaki dan naučiš neku priču', rekao je. Ovih dana je njegov album "Ljubav i bol" dobio svoje vinilno izdanje, povodom 30. godišnjice izlaska. ''Danas se pokazalo da je to kolekcija hitova iako tad nismo tako razmišljali, baš smo radili rasterećeni'', kaže. "Ja sam zaljubljen", "23. PROSINAC" i niz drugih hitova nalaze se upravo na ovom kultnom izdanju. Zvuk koji je tada Tony s producentom Guidom Mineom donio, bio je potpuni izlazak i njegove zone komfora.

''To je nešto što je novo bilo, novi zvuk, sjećam se je Guido Mineo di god bi izlazili, on bi još to preslušavao u svom automobilu daj dođi čut, u autu se preslušavao sve. Išao je po klubovima i nije govorio o kome se radi nego je nagovarao DJ-ja, ajde da vidimo kako će reagirati publika, puštao je demo snimke da vidi reakciju'', prisjetio se Tony. Zanimljivo je i da je pjesmu "23. prosinac" snimio bolestan.

''Totalno bolestan, imao sam anginu, začepljen nos, grlo, i htio sam ponoviti snimanje, ali Guido je rekao da ne, da se baš zbog toga ta patnja bolje čuje, osjeti'', rekao je Tony.

Glazbenik je prijašnjih mjeseci imao dosta problema s hakerima. Naime, nedavno je objavio da mu je hakiran i otet službeni profil na Instagramu. Prije toga objavio je kako nba društvenim mrežama postoji hrpa lažnih profila s njegovim imenom. Cetinski je pokazao kako postoji gomila lažnih profila koji koriste njegov identitet kako bi prevarili nj

- OVO VIŠE NIJE NORMALNO !!!!! PRIJAVITE I BLOKIRAJTE !!!!! Jeste li se i vi susreli sa prevarantima na mrežama ? - napisao je Tony uz video u kojem pokazuje koliko lažnih profila postoji koji koriste njegov identitet. U komentarima su mu se fanovi požalili da su oni česta meta prevaranata koji se predstavljaju kao Cetinski.

