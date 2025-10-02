Naši Portali
TV ZVIJEZDA

Sjećate se Maggie iz serije 'Dadilja'? Sada ima 47 godina i nakon dugo vremena pojavila se u javnosti

VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 20:20

Osim po ulozi u "Dadilji" poznata je i po ulozi u dva filmska nastavka "Beethoven" te je za tu ulogu dobila nominaciju za nagradu Young Artist Award

Američku glumicu Nicholle Tom televizijska publika pamti po ulozi Maggie Sheffield u CBS-ovoj humorističnoj seriji "Dadilja" u kojoj je glumila od 1993. do ukidanja serije 1999. godine. Za ulogu u seriji dobila je četiri nominacije za nagradu Young Artist Award, a posljednjih godina Nicholle se rijetko pojavljivala u javnosti pa je sve iznenadio njezin dolazak na svečano otkrivanje zvijezde na Stazi slavnih za Fran Drescher, glumicu koja je u seriji "Dadilja" igrala naslovnu žensku ulogu.

Nicholle sada ima 47 godina i zadnji projekt na kojem je radila bio je show "Worst Cooks in America" koji se prikazivao prije tri godine.  Osim po ulozi u "Dadilji" poznata je i po ulozi u dva filmska nastavka "Beethoven" te je za tu ulogu dobila nominaciju za nagradu Young Artist Award. Njezin brat blizanac David i starija sestra Heather također su glumci te su se zajedno pojavila u filmovima "Mladi i nemirni" i "Jedan život za živjeti".  Kad je Nicholle imala osam godina, njezina se obitelj preselila iz Chicaga u Seattle jer se njezin otac preselio zbog posla. Godinu dana kasnije, njezina je majka troje djece dovela u Los Angeles na audiciju za jednu seriju.

Tamo su se trajno preselili, a otac im je ostao u Seattleu te su se njezini roditelji ubrzo razveli. U svojoj glumačkoj karijeri imala je nekoliko epizodnih uloga u brojnim serijama te je posuđivala glasove u crtićima i glumila je u kazalištu.  Privatni život drži podalje od javnosti i malo je detalja o njezinim ljubavnim vezama. Poznato je samo kako je bila u dugogodišnjoj vezi s mađioničarem Justinom Willmanom, s kojim je živjela tri godine.

Nicholle Tom Fran Drescher serija dadilja

