FOTO Nekad najljepša Hrvatica doživjela slom? Obožavatelji u šoku, objavila je značajnu poruku

Naša nekad najljepša i najpopularnija manekenka, 49-godišnja Nina Morić s društvene mreže Instagram obrisala je gotovo sve fotografije i ostavila samo tri one od prije nekoliko godina. Naime, prije tjedan dana objavila je u Instagram pričama riječi koje su mnoge iznenadile:

"Svijet je niskobudžetni film - s lošim glumcima, lošijim scenarijem i redateljem koji je preloš da bi se popravio", napisala je i stavila u naglaske svog profila kako bi njezini obožavatelji to mogli pročitati u bilo kojem trenutku. Nina je tom objavom doista mnoge iznenadila, a i potezom uklanjanja skoro svih fotografija s njezina profila. Zbog toga se mnogi pitaju što se nekad najuspješnijoj hrvatskoj manekenki dogodilo...

Podsjetimo, Nina Morić rijetko daje intervjue, a za hrvatske medije posljednjih godina gotovo nikada. No prošle godine kada je gostovala u jednoj talijanskoj emisiji, gledatelje je, malo je reći - iznenadila svojim izgledom. Odjenula je kreaciju zlatne boje, a pokazala je i tada novu frizuru, odnosno dugačke sitne pletenice. Ako se prisjetimo, bivša se manekenka nakon hitne operacije u lipnju 2023. godine povukla iz javnosti, a za to vrijeme počela je i slikati, o čemu je govorila i u prijašnjim intervjuima za talijanske medije. – Trebali su mir i tišina da se posvetim sebi. Imala sam težak period u životu, ali s druge strane bilo je lijepo – ispričala je i naglasila kako ne želi više pričati o svojem životu.

Otkrila je da se počela baviti i slikanjem, a na spomen 22-godišnjeg sina Carlosa se rasplakala. – Želim da moja djela pričaju umjesto mene. Moj je sin moje svjetlo u životu – ispričala je Zagrepčanka koja godinama živi u Milanu. Ranije je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je pozirala polugola, a ispod fotke je napisala: ''Prokleto točno, dobra sam u krevetu. Mogu spavati danima'', napisala je.

Kada je riječ o njezinu privatnom životu, u travnju prošle godine pisalo se kako ljubi Danielea Radinija Tedeschija s kojim je dijelila i romantične fotografije na Instagramu. Godine 2021. ljubila je devet godina mlađeg plastičnog kirurga Carla Galata. S vremenom je izgladila i odnos s bivšim suprugom Fabriziom Coronom, usprkos njihovu nekadašnjem turbulentnom odnosu, brojnim svađama i javnim prepirkama. Osim s bivšim suprugom, svojedobno je imala i turbulentan odnos i sa svojim sinom Carlosom, no s vremenom je mladi Talijan promijenio mišljenje o svojoj majci, dok je ranije govorio jako loše o njoj. Zavodljiva i fatalna Nina ljubila je Fabrizia 13 godina, a nakon razvoda 2014. godine Carlos je pripao ocu. Vodili su bitku za skrbništvo nad sinom, što je bivšoj manekenki izrazito teško palo. Godine 2014. otvorila je dušu talijanskim medijima te istaknula da svojeg sina Carlosa smije vidjeti samo u kontroliranim uvjetima. Fabrizio je u to vrijeme bio u zatvoru, a o Carlosu se sve vrijeme brinula baka.

– Rekao mi je da neće biti sa mnom zbog bake koja o meni priča jako loše. Morala sam ići na test za droge i ošišali su mi 20 centimetara kose. Prezirem droge i rezultati su bili negativni. Morala sam ići i na psihijatrijsko vještačenje dvije godine i tamo su zaključili da sam divna majka, ali to nitko nije uzeo u obzir – kazala je Nina Morić svojedobno za 24 sata. U kolovozu 2018. godine oprostila je sva maltretiranja i podmetanje nogu svojem bivšem Fabriziju pa su se zajedno fotkali za naslovnu stranu magazina Chi. – Obitelj je izvan vremena i prostora. Ona može prebroditi svaku gorčinu – kazala je tada fatalna Zagrepčanka koja više ne daje intervjue za hrvatske medije.

Nina Morić rođena je Zagrepčanka, a u svijet mode ušla je 1995. godine te je okrunjena titulom Miss Hrvatske. U to vrijeme se probila i na europsko tržište, a svjetsku slavu stekla je sudjelovanjem u spotu Rickyja Martina 'Livin La Vida Loca'. Brineta se već tada preselila u Italiju, a s rastom popularnosti stizale su i brojne poslovne ponude i angažmanu. Čak je svojedobno uplovila i u voditeljske vode.

Postala je ljubiteljica estetske medicine. Publiku i medije uspjela je šokirati svojim izgledom, a talijanski su je mediji 2018. godine prozvali ''mrtvom nevjestom'' usporedivši je s likom iz crtanog filma. Ona nikada nije krila da se podvrgnula estetskim zahvatima te je istaknula da je za to kriv njezin bivši suprug Fabrizio Corona. – Fabrizio mi je nabio komplekse zbog fizičkog izgleda, zato sam se toliko puta podvrgnula operacijama – iskreno je priznala neponovljiva Nina Morić.