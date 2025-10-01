Naši Portali
PRIJATELJI UZ LEGENDU

Naša popularna pjevačica ganula sve porukom za Halida Bešlića: 'Stalno si mi u mislima'

Lekenik: Dodjela nagrada OPG Zlata vrijedan
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 12:02

Pjevačica Indira Levak (52) pridružila se brojnim kolegama i prijateljima u iskazivanju podrške glazbenoj legendi Halidu Bešliću (71)

Popularna pjevačica Indira Levak uputila je dirljive riječi podrške svom dugogodišnjem prijatelju i kolegi Halidu Bešliću, koji je već nekoliko tjedana hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Ispod njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama, Indira je napisala: - Stalno si mi u mislima i srcu... da mi što prije ozdraviš i ponovo nas sve zagrliš svojom dobrotom i pjesmom.., brate, prijatelju,.. volim te - poručila je kralju sevdaha. Njezina objava potaknula je lavinu komentara obožavatelja koji su se pridružili željama za Bešlićev što brži oporavak, pohvalivši pjevačicu na iskazu prijateljstva.

Podsjetimo, legenda narodne glazbe nalazi se na liječenju na odjelu onkologije, a vijesti o njegovom zdravstvenom stanju s nestrpljenjem prate brojni obožavatelji. Informacije o tome kako se Halid osjeća podijelio je njegov kolega i prijatelj Osman Hadžić, koji ga je nedavno posjetio u bolnici. U razgovoru za srpske medije, Hadžić je otkrio ohrabrujuće detalje. - Prije dva dana sam bio kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim - izjavio je Hadžić.

Hadžić je također prenio i preporuke liječnika, koji su Bešliću savjetovali apsolutno mirovanje tijekom idućih mjesec dana. To je ključno razdoblje kako bi se mogla pratiti reakcija organizma na propisanu terapiju. Unatoč ozbiljnosti situacije, Hadžić naglašava kako se Halidov vedar duh ne predaje. - On ne izgleda kao da je bolestan, apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne negdje na ulici, ne bi ni pomislio da je bolestan - zaključio je, dodavši kako je Halid uvjeren da će pobijediti bolest.

FOTO Evo gdje je Halid Bešlić izgradio vilu u Hrvatskoj! Ovdje inače odmara sa suprugom i obitelji
O svemu je progovorio još jedan Halidov prijatelj i kolega, Šerif Konjević (67). On je kazao da su se nedavno čuli videopozivom. - Čuli smo se i vidjeli prije tri-četiri dana. Često se čujemo na videopoziv. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često volio našaliti na Halidovo ime. Evo možete pitati i njega i njegovu obitelj, ja bih volio da to Halid kaže - rekao je Konjević za portal Oslobođenje.ba.

- Pa on meni dobro izgleda. Ali nekog tko ti je prijatelj ne možeš doživljavati kroz probleme. Nažalost, ima ih, ali ja vjerujem u Boga i tu će se moja rečenica završiti - rekao je te dodao da Halid svaki dan čita. - Volio bih da ga ljudi ostave da živi svoj život, sada mu je najpotrebnije da pročita nešto lijepo. Halid čita svaki dan, voli čitati - istaknuo je. Na kraju je zaplakao i otkrio da je i Halidova supruga Sejda jako bolesna.

Indira Levak otkrila nove detalje odnosa s bivšim suprugom: 'Samo ću reći'
- Bili smo zajedno na moru i družili smo se svaki dan. Nažalost, i ona nije dobro i ima zdravstvenih problema. Družili smo se na moru i kupali, a oni su morali onda otići i obavljati preglede. I sad, što je, tu je. Neka Bog pomogne Halidu i Sejdi - rekao je u emisiji Mirze Vranj.

Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru! Ranije je od državnog novca sebi platila i proslavu rođendana
