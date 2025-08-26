Sjećate li se Nikole? On i brat su tražili srodnu dušu u 'Ljubav je na selu', a sad živi obiteljsku idilu

Nikola Kustić s otoka Paga sudjelovao je kao farmer u drugoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', gdje je zajedno sa svojim bratom Josipom tražio životnu partnericu. Ova dva brata predstavila su se kao druželjubivi, zabavni i privlačni mladići koji se profesionalno bave uzgojem ovaca te proizvodnjom paškog sira i vina.

Zanimljivo je što je Josip tijekom emisije otkrio svoju kreativnu stranu - u slobodno vrijeme piše pjesme koje njegov brat Nikola zatim skladа. Na društvenim mrežama Nikola redovito dijeli svoju strast prema glazbi, gdje pokazuje vještine sviranja gitare i pjevanja, te nastupa pred publikom. Profesionalno je angažiran u turizmu, a na svojim profilima povremeno objavljuje obiteljske fotografije. Nikola je oženjen čovjek i otac dviju kćeri.

Foto: Facebook

Ljubav je na selu hrvatska je reality emisija koja se emitira na RTL-u od 2008. godine. Nastala je prema konceptu britanske emisije Farmer Wants a Wife i prati poljoprivrednike u potrazi za životnim partnerima. S više od 300 epizoda kroz 17 sezona, Ljubav je na selu drži rekord kao najdugovječnija hrvatska reality emisija. Tijekom godina ostvarivala je impresivne rejting rezultate, dok su njezini protagonisti redovito u žarištu medijske pozornosti i društvenih mreža.