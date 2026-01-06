Naši Portali
ZAJEDNIČKA IZJAVA

Europski čelnici odgovorili Trumpu oko Grenlanda, evo što su mu poručili

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Katja Knežević
06.01.2026.
u 12:50

Zajednička poruka dolazi u trenutku pojačanih napetosti zbog ponovljenih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućoj američkoj kontroli nad Grenlandom, što je izazvalo zabrinutost među europskim saveznicima

Čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i Danske objavili su zajedničku izjavu o Grenlandu, u kojoj su jasno poručili da arktički teritorij pripada Danskoj. U priopćenju se navodi kako je „isključivo na Danskoj i Grenlandu da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda“, naglašavajući da nitko izvana nema pravo miješati se u sudbinu tog područja, piše The Guardian.

Iako se u izjavi izravno ne spominju Sjedinjene Američke Države, europski čelnici istaknuli su važnost poštivanja međunarodnog prava i temeljnih načela Povelje Ujedinjenih naroda, posebno onih koja se odnose na suverenitet država te nepovredivost granica i teritorija.

Zajednička poruka dolazi u trenutku pojačanih napetosti zbog ponovljenih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućoj američkoj kontroli nad Grenlandom, što je izazvalo zabrinutost među europskim saveznicima. O budućnosti Grenlanda trebaju odlučivati isključivo Grenlanđani i Kraljevina Danska, poručio je britanski premijer Sir Keir Starmer u jučerašnjem razgovoru za BBC, reagirajući na nove izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ponovno ustvrdio da Sjedinjene Države „trebaju Grenland iz razloga nacionalne sigurnosti“. Trump i visoki dužnosnici njegove administracije već su više puta otvorili pitanje mogućnosti da poluautonomni danski teritorij postane dio Sjedinjenih Država, no ideju su tijekom vikenda odlučno odbacili i grenlandski i danski politički vrh.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen poručio je da je „toga dosta“ te Trumpove izjave nazvao „fantazijom“, naglasivši da američka kontrola nad otokom ne dolazi u obzir. Sličan stav iznijela je i danska premijerka Mette Frederiksen, koja je rekla kako „Sjedinjene Države nemaju nikakvo pravo anektirati bilo koju od triju država u Kraljevini Danskoj“.

Upitan bi li i osobno poručio američkom predsjedniku da se ne miješa u pitanje Grenlanda, Starmer je bio neuobičajeno izravan za diplomatski diskurs. „Da“, odgovorio je. „Grenland i Kraljevina Danska moraju odlučivati o budućnosti Grenlanda – i samo Grenland i Kraljevina Danska.“ Dodao je kako je Danska „blizak europski saveznik i članica NATO-a“ te da je iznimno važno da budućnost Grenlanda ostane u rukama njegovih stanovnika i Kraljevine Danske.

