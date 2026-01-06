Naši Portali
U Las Vegasu

Zvijezda 'Zalagaonice' Rick Harrison oženio medicinsku sestru: Objava s vjenčanja podijelila fanove

Foto: instagram
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
06.01.2026.
u 11:00

Angie Polushkin, 42-godišnja medicinska sestra, objavila je na Instagramu da se udala za Ricka Harrisona, poznatog po reality showu 'Zalagaonica'. Par se vjenčao u Las Vegasu, a objava je, uz čestitke, izazvala i lavinu ciničnih komentara

Angie Polushkin, sada Harrison, podijelila je sa svojim pratiteljima sretnu vijest kratkom i slatkom objavom: "3. 1. 26. postali smo gospodin i gospođa Harrison". Video koji je priložila prikazuje kompilaciju romantičnih trenutaka s njihovog vjenčanja u Las Vegasu. Mladenka je blistala u kratkoj, pripijenoj vjenčanici od čipke s dugim rukavima, dok se Rick odlučio za klasično crno odijelo s bijelom košuljom. Snimka prikazuje par kako pozira s djeverušama, vozi se u ružičastom Cadillacu te ceremoniju koju je vodio imitator Elvisa Presleyja, što je tipično za vjenčanja u "Gradu grijeha". Vjenčanje je održano u poznatoj kapelici Little White Chapel, a slavlje se nastavilo u Harrisonovom restoranu Rick's Rollin Smoke BBQ & Tavern, koji se nalazi u blizini njegove svjetski poznate zalagaonice Gold & Silver Pawn Shop. Angie, 42-godišnja medicinska sestra iz Las Vegasa i strastvena putnica, i zvijezda popularnog reality showa upoznali su se navodno krajem 2023. godine, a svoju vezu potvrdili su sredinom 2024. Par je često viđen zajedno na javnim događanjima, uključujući i premijere filmova u Los Angelesu.



Iako su neki pratitelji uputili iskrene čestitke, objava je pokrenula i burnu raspravu u komentarima. Mnogi su bili cinični, sumnjajući u iskrenost mladenkinih osjećaja. "Ovo je za ljude koji kažu da novac ne kupuje ljubav", glasio je jedan od komentara s najviše reakcija. Drugi su se nadovezali opaskama poput "Ona želi to zlato" i "Ne kažem da je sponzoruša...". Jedan korisnik se čak osvrnuo na mladoženjin izgled: "Uz sav novac koji ima, mislili biste da si može priuštiti odijelo koje mu dobro stoji". Bilo je i onih koji su ostavljali komentare političke prirode, dok su drugi jednostavno izrazili sumnju u autentičnost prizora. Put do oltara za ovaj par bio je popraćen medijskom pažnjom. Harrison je zaprosio Angie u ožujku 2025. godine tijekom putovanja u Čile, u romantičnom okruženju vinarije u Casablanci. Navodno je to bio drugi pokušaj, nakon što je prva prosidba u njegovom dnevnom boravku ocijenjena kao neromantična. Tada joj je darovao impresivan 6,5-karatni prsten kruškolikog oblika iz vlastite zalagaonice. Par je također najavio da planiraju još jedno, veće vjenčanje kasnije ovog mjeseca u Cancunu, gdje će proslaviti svoju ljubav sa širom obitelji i prijateljima. Dok par uživa u prvim danima braka, njihovi pratitelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li njihova ljubav izdržati test vremena pod budnim okom javnosti.
