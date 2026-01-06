FOTO Nakon skandala sa sinom javila se naša pjevačica i otkrila: 'Bojala sam se otvoriti srce tako brzo'

Naša popularna spisateljica i pjevačica Anđa Marić proteklih je godina doživjela brojne tragedije, a najveća tegoba s kojom se nosi je zdravstvena dijagnoza multipla skleroza. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke i detalje iz privatnog života pa je tako sada otkrila sretnu vijest i novost koja je mnoge razveselila. Nakon smrti njezina psa, nabavila je novog te otkrila detalje. "Luna je došla kao melem. Spasila mi je srce i tiho iscijelila dušu. Ponekad, dok ovako mirno spava, stvarno mi se čini da na njoj vidim bijela krila. Pusika me naučila ljubavi, a Luna me naučila povjerenju. Kako ponovno biti mama jednoj maloj chihuahui. Bojala sam se otvoriti srce tako brzo, dok je tuga još bila živa... ali ljubav je znala bolje od straha", poručila je Anđa Marić uz fotografiju malenog i preslatkog psića. Njezina je objava u kratkom vremenu prikupila stotine oznaka "sviđa mi se". "Više životinja je izliječilo ljudsko srce nego svi doktori zajedno... Uživajte", "Preslatka je", "Zlatica mala, srce predivno", "Prekrasna mala životinjica", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, glazbenica i spisateljica sredinom prosinca prošle godine dirnula je javnosti iznimno hrabrom i bolnom objavom o dugogodišnjoj borbi svojeg 22-godišnjeg sina Gašpera s alkoholizmom. Priznanje o teškoj obiteljskoj situaciji, koja je kulminirala nakon incidenta u kojem je sudjelovao njezin sin potaknulo je lavinu reakcija, a Anđa se nakon toga povukla u svoja četiri zida kako bi se posvetila sebi i preispitala sve što se dogodilo. Sin je dobila u braku sa Slovencem Primožem Dolničarem s kojim je imala "pakleni brak", i još "pakleniji" razvod. Čak sedam godina borili su se i prepucavali za skrbništvo nad sinom, a sve je to ostavilo posljedice na mladića koji je sa samo 12 godina postao alkoholičar. Anđa je potvrdila da je njezin sin uhićen zbog napada na strane radnike i otuđivanja njihovih vozila. "Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol. Govorio je da to nije problem, sve dok nije eskaliralo. Srećom, svi su živi i zdravi", priznala je, iznenadivši mnoge svojom iskrenošću.

Otkrila je kako je prije tri mjeseca sama dala uhititi sina u očajničkom pokušaju da mu pomogne, no sustav se pokazao nemoćnim. Svaka intervencija završavala je njegovim povratkom kući jer ga se, kako navodi, ne može prisiliti na liječenje protiv njegove volje. Eskalacija je bila neizbježna. Anđa je opisala incident u parku koji je prethodio uhićenju, kada je Gašper, pod utjecajem više od osam decilitara votke, ušao u sukob s dostavljačima hrane. Iako jasno osuđuje njegov čin, ističući kako to “nije bila njegova jurisdikcija ni autoritet”, pokušala je objasniti stanje uma u kojem se nalazio: “Ali kad si slomljen, u boli i ovisan - nemaš zdrav razum.” Više o njezinoj teškoj životnoj ispovijesti čitajte OVDJE.