VREMENSKA PROGNOZA

Ledeni stisak ne popušta: Snijeg nemilice pada, evo kad bi mogao prestati. Temperature u debelim minusima

Foto: DHMZ
1/19
VL
Autor
Šimun Ilić
06.01.2026.
u 22:22

Prema prognozi Dunje Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT, na istoku Hrvatske očekuje se oblačno vrijeme s povremenim snijegom, pri čemu će se mjestimice stvarati novi, tanji snježni pokrivač

Snijeg je u utorak paralizirao Hrvatsku, a naredni dan neće donijeti predah od zime. Srijeda će u cijeloj Hrvatskoj biti obilježena dodatnim zahlađenjem, povremenim snijegom na kopnu te kišom na Jadranu, uz često jaku i mjestimice olujnu, a podno Velebita i orkansku buru, upozoravaju meteorolozi. Prema prognozi Dunje Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT, na istoku Hrvatske očekuje se oblačno vrijeme s povremenim snijegom, pri čemu će se mjestimice stvarati novi, tanji snježni pokrivač. Uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka kretat će se između -5 i -2 °C.

Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će srijeda biti pravi “studeni dan” s cjelodnevnim minusima. Prevladavat će oblačno vrijeme, uz povremeno slab snijeg. Hladno će biti i u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre, gdje se također povremeno očekuje slab snijeg. Na sjevernom Jadranu lokalno su moguće susnježica i snijeg, dok se u drugom dijelu dana sa zapada očekuje postupno razvedravanje. Bura će uz obalu i dalje puhati jako do olujno, a podno Velebita na udare i orkanski, zbog čega će more biti valovito do jače valovito. Temperature u gorju kretat će se između -8 i -5 °C, a na Jadranu od -1 do 5 °C.

Razmjerno hladno i oblačno bit će i u Dalmaciji. Uz obalu će povremeno padati kiša, dok su u unutrašnjosti mogući susnježica i snijeg. U jutarnjim satima lokalno je moguća i kiša koja se smrzava na hladnoj podlozi. Puhat će umjerena do jaka bura, a na sjeveru Dalmacije na udare i olujna. Temperatura zraka u unutrašnjosti i na sjeveru Dalmacije kretat će se između -2 i 5 °C, dok će južnije od Splita biti između 5 i 10 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske također će prevladavati oblačno vrijeme s kišom, a moguća je i grmljavina. Puhat će umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz temperature između 7 i 11 °C, dok će u unutrašnjosti jutarnje vrijednosti biti niže.

Vremenska prognoza 7.1.
Foto: DHMZ

Vrlo hladna jutra do petka, potom postupno zatopljenje

U sljedeća dva dana jutra na kopnu bit će vrlo hladna, uz najniže temperature zraka koje će ponegdje pasti i ispod -10 °C. Četvrtak će donijeti barem djelomice sunčano vrijeme, dok se od petka ponovno očekuju oborine, uglavnom na granici kiše i snijega, a mjestimice i isključivo snijeg, uz postupan porast temperature zraka. Na Jadranu će u četvrtak prevladavati sunčano, a zatim se ponovno očekuje kiša, najprije na sjevernom dijelu. U četvrtak će puhati bura, dok će prema otvorenom moru jačati sjeverozapadnjak, a u petak se očekuje jako jugo koje će donijeti zatopljenje.

FOTO Hrvatska pod snijegom: Ovo je 100 najboljih fotografija
1/100
Ključne riječi
bura snijeg vremenska prognoza

