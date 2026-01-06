Naši Portali
IKONA POP KULTURE

VIDEO Paris Hilton ekskluzivno za Večernji list: 'Obožavam Hrvatsku, jedva se čekam vratiti u vašu zemlju'

Paris Hilton
Foto: Promo
1/6
Autor
Samir Milla
06.01.2026.
u 20:00

Film, koji će hrvatska publika moći pogledati od 30. siječnja 2026. u Cinestar ScreenX i 4DX kinima, duboko zalazi u svijet žene koja je istovremeno bila i simbol glamura i meta globalne fascinacije. "Infinite Icon” spaja arhivske snimke, nikad prije viđene trenutke iz privatnog života i iskrene ispovijesti same Hilton, istražujući kako je od "It-djevojke“ s početka tisućljeća postala poduzetnica, DJ-ica i majka koja danas redefinira svoje nasljeđe

Paris Hilton, kraljica blještavila, reality zvijezda, modna ikona i poslovna žena koja je definirala cijelu eru ponovno je u središtu pozornosti. Ova ikona pop kulture 21. stoljeća povodom premijere svog novog dokumentarnog filma "Infinite Icon: A Visual Memoir” dala je ekskluzivan intervju za Večernji list. Film, koji će hrvatska publika moći pogledati od 30. siječnja 2026. u Cinestar ScreenX i 4DX kinima, duboko zalazi u svijet žene koja je istovremeno bila i simbol glamura i meta globalne fascinacije. "Infinite Icon” spaja arhivske snimke, nikad prije viđene trenutke iz privatnog života i iskrene ispovijesti same Hilton, istražujući kako je od "It-djevojke“ s početka tisućljeća postala poduzetnica, DJ-ica i majka koja danas redefinira svoje nasljeđe. Film nudi intiman pogled iza kulisa slave - bez filtra, s neobičnom kombinacijom nostalgije i emocionalne ranjivosti. U velikom razgovoru za Večernji list Paris otkriva što je potaknulo nastanak dokumentarca, kako danas gleda na svoju karijeru te zašto smatra da njezina priča ima novu, dublju dimenziju. Pogledajte intervju: 

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
20:16 06.01.2026.

Imam smještaj ako navrati. možda čak i za jako malo love.

