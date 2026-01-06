Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Romantika na vrhuncu! Dottie Josipu stavila prsten na ruku: 'Možda to tako rade u Kanadi. Vidim da misli ozbiljno!'

06.01.2026.
u 22:51

Josip i Dottie u Rovinju su se ukrcali na brod i otplovili u zalazak sunca, a nisu štedjeli poljupce i zagrljaje. „Cijeli život je pred nama“, zaključili su. Dottie mu je poklonila prsten koji ima posebnu simboliku: „I ja biram tebe. Obožavam te i htjela bih da nastavimo graditi budućnost zajedno!“

Bliži se kraj romantičnih putovanja parova, a posljednji zajednički trenuci bili su prilika za još bolje definiranje odnosa. Kseniji i Josipu Đ. i dalje cvjetaju ruže. Farmer je svojoj dragoj donio doručak u krevet i ponovno je oduševio. „Nadmašio si sam sebe! Ti ćeš mene skroz razmaziti. Idem odmah u Baranju ako ću ovo dobiti svaki dan“, poručila je Ksenija. Posljednji dan na Pašmanu Ankica je odlučila biti distancirana i ne forsirati previše neke intimne razgovore. Robert je, pak, sam započeo temu njihove zajedničke budućnosti. „Vidim da je došao pameti“, poručila je zadovoljno Ankica. „Treba mi malo vremena“, ponovno joj je priznao Robert, dok se Ankica šalila da će produžiti romantično putovanje i nije željela pustiti tu temu.

Zamjerila mu je i što je nikad nije pitao ništa o njezinu životu, kao da ga ništa ne zanima. „Odnos s Ankicom bih opisao kao vrhunsko prijateljstvo“, zaključio je, priznavši kako nije nimalo romantičan, iako se trudi, „Ankičini dodiri mi odgovaraju, neugodno mi je da joj kažem da me pusti.“ Jutro na Braču kod Dejana i Miljane također je počelo doručkom, a mladi je farmer priznao kako nije požalio što ju je pozvao da mu se pridruži. „Malo si nezreo, ali sazret ćeš s vremenom, ja sam te takvog prihvatila“, zezala ga je Miljana, „Imaš i lijepe strane i manire i moraš ih više pokazivati.“ „Ne može to na silu, kad s nekim klikneš, onda sve ide s njim“, poručio je Dejan. No nije trebalo dugo da dođe do njihove nove svađe i to zbog interneta, a cjelokupni dojam dodatno je pojačala oluja. Dejan je kazao kako je Miljana bila bezobrazna prema njemu i zbog toga joj nije htio uključiti internet, iako se ona željela čuti sa svojom obitelji i molila ga sa suzama u očima.

„Da me netko suzama kupuje, nisam baš tako jeftin“, poručio je. „Prihvatila sam svaki tvoj hir! Voliš se bahatiti. Moraš se dovesti u red, sramotiš svoje... Sve što je ljudski tebe smara“, Miljana ga je podbola pa mu odbila pružiti ruku i sama se zaputila dalje, „Doviđenja, dečko!“ Željko i Nada uz more su uživali u jutarnjoj kavi, a farmer je opet želio znati vidi li ih ona skupa u budućnosti. „Nešto konkretno još ne mogu reći, moram posložiti stvari u glavi... Ali ima nade“, odvratila mu je, priznavši da su joj sve njegove romantične geste tijekom putovanja malo omekšale srce, „Ovo putovanje me ispunilo do dubine duše. Radit ćemo na tome da dođe do neke ozbiljne veze..“ „Neka kemija se stvorila, pusice padaju u ljubavnom smislu. Hoće li se dogoditi čvršće, vidjet ćemo“, Željko je prognozirao, „Sve više se ljubav otvara i s njezine i s moje strane!“ Tomislav i Viki na plaži su gradili dvorce od pijeska i uživali u zajedničkom društvu. „Odgovara mi ta mladenačka energija“, bio je zadovoljan farmer. Dan su nastavili jednako zabavno – vožnjom buggyjima po Korčuli. „Sve mi je nešto toplo oko srca“, otkrio je Tomislav.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina
1/22

Josip i Dottie u Rovinju su se ukrcali na brod i otplovili u zalazak sunca, a nisu štedjeli poljupce i zagrljaje. „Cijeli život je pred nama“, zaključili su. Dottie mu je poklonila prsten koji ima posebnu simboliku: „I ja biram tebe. Obožavam te i htjela bih da nastavimo graditi budućnost zajedno!“ „Možda to tako rade u Kanadi. Nisam znao da ću biti zaručen na kraju ovog puta, to me šokiralo“, poručio je Josip, no prsten je prihvatio, a Dottie mu ga je stavila na ruku, „Vidim na njoj da je stvarno zagrijana i misli ozbiljno. Ne smeta mi, i ja želim ozbiljno.“ Večer su završili romantičnom večerom uz svijeće, zaključivši da će, unatoč prstenu, svoju vezu graditi dan po dan. „Ne očekujem da ćemo sutra planirati vjenčanje“, svjesna je bila i Dottie da će i njezin povratak u Kanadu malo usporiti stvari. Kako će izgledati kraj romantičnih putovanja i kakvo iznenađenje parovima sprema Anita Martinović, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Naša proslavljena skijašica i zlatna olimpijka, legendarna Janica Kostelić, slavi 44. rođendan. Iako je oduvijek bila iznimno tajanstvena, Janica svoj privatni život danas čuva više nego ikad.
Godina odličnih serija koju je zaključio Vince Gilligan: Evo koje se serije nalaze u top 10

Počelo je s briljantnom "Adolescencijom", nastavilo se povratkom favorita kao što su "Bijeli lotos" i "Severance", no kraj godine obilježio je genijalni um Vincea Gilligana. Autor remek-djela "Breaking Bad" i "Better Call Saul" vratio se u impresivnom stilu serijom "Pluribus", u kojoj u glavnoj ulozi briljira Rhea Seehorn, čija je izvedba Kim Wexler u seriji "Better Call Saul" ostavila neizbrisiv trag, no izgleda da će je nadmašiti u ovoj seriji, koja joj je već donijela nominaciju za Zlatni globus

Russell Crowe u ulozi Hermanna Göringa i drukčiji kut gledanja na proces stoljeća: Pogledali smo jedan od najiščekivanijih filmova godine

Pitanje koje se također nameće u filmu, i to u sceni u kojoj Göring objašnjava kako je vodio lijep život na račun dr. Hermanna Epensteina, bogatog židovskog liječnika koji je njegovu obitelj izvukao iz financijskih problema, a njegova majka postala mu je ljubavnica u odnosu koji je trajao 15 godina

HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Kotiga u ‘Potjeri‘ kiksao na pitanju koje znaju svi klinci, njegova reakcija postala je hit: ‘Plakali smo od smijeha‘

U brzopoteznom krugu pitanja, pred Deana Kotigu stiglo je pitanje koje je otkrilo jasan generacijski jaz između sveznajućih kvizaša i današnjih klinaca. "Koliko je noći u šumi u naslovu popularne Roblox igre?", upitao je voditelj, a ponuđeni odgovori bili su devet, 99 i 999. Kotiga se na trenutak zamislio i odlučio za odgovor devet, no točan odgovor bio je 99.

