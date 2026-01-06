Grenland nam treba zbog nacionalne sigurnosti, argument je koji posljednjih mjeseci izvlači američki predsjednik Donald Trump spominjući ruske i kineske brodove na tom području Arktika. - Vrlo sam ozbiljan – rekao je i dodao da će se Grenlandom početi baviti za dva mjeseca. Nakon uspješne operacije Venezuela, oko je ponovno bacio na Grenland, dio Kraljevine Danske, najveći otok na svijetu koji nije kontinent, koji je 80 posto prekriven ledom i ima oko 56.000 stanovnika.
Uglavnom su to autohtoni Inuiti koji žive od ribarstva i izdašnih subvencija danske vlade. Posljednjih godina Grenland je, uslijed topljenja leda, postao nekima zanimljiv zbog rijetkim zemnih minerala, urana i željeza. Upravo je na njima, tvrde neki analitičari, fokus Donalda Trumpa, iako je ustvrdio da je Grenland SAD-u potreban zbog nacionalne sigurnosti, ne samo Sjedinjenih Država, nego i Europe, a ne minerala. No, rudno bogatstvo svakako neće škoditi.
Pet je scenarija za Grenland
Uzet će ga, garant. Pa i potvrđuje njegova administracija da su najjači i tko bi se to sa njima borio? Danci kukaju kako su najviše od svih stradali kada su uletjeli amerima u npr Afgan i slično. Da, iskorišteni ste... a sad će si uzeti što je njihovo (ili tako misle).
Samo informacija da se 1940 Danska žestoko oduprla Njemcima. Otpor je trajalo par sati sa 20 poginulih. Suočeni sa tako visokim gubicima potpisali su predaju
Zar naše komše nisu iz Grenlanda, tamo su pravili piramide pre neg što su ih Kinezi genocidirali i onda Egipćani, pa Albanci, pa Turci, pa mi nekoliko puta, pa Nemci, pa Bulgari, pa opet mi...