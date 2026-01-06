Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SVIJET U STRAHU

Pet je scenarija za Grenland

Autor
Ivica Beti
06.01.2026.
u 22:54

Nakon uspješne operacije Venezuela, Trump je oko ponovno bacio na Grenland, dio Kraljevine Danske, najveći otok na svijetu koji nije kontinent, koji je 80 posto prekriven ledom i ima oko 56.000 stanovnika

Grenland nam treba zbog nacionalne sigurnosti, argument je koji posljednjih mjeseci izvlači američki predsjednik Donald Trump spominjući ruske i kineske brodove na tom području Arktika. - Vrlo sam ozbiljan – rekao je i dodao da će se Grenlandom početi baviti za dva mjeseca. Nakon uspješne operacije Venezuela, oko je ponovno bacio na Grenland, dio Kraljevine Danske, najveći otok na svijetu koji nije kontinent, koji je 80 posto prekriven ledom i ima oko 56.000 stanovnika.

Uglavnom su to autohtoni Inuiti koji žive od ribarstva i izdašnih subvencija danske vlade. Posljednjih godina Grenland je, uslijed topljenja leda, postao nekima zanimljiv zbog rijetkim zemnih minerala, urana i željeza. Upravo je na njima, tvrde neki analitičari, fokus Donalda Trumpa, iako je ustvrdio da je Grenland SAD-u potreban zbog nacionalne sigurnosti, ne samo Sjedinjenih Država, nego i Europe, a ne minerala. No, rudno bogatstvo svakako neće škoditi.

Ključne riječi
Grenland Danska napad na Venezuelu Venezuela Trump

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
23:06 06.01.2026.

Zar naše komše nisu iz Grenlanda, tamo su pravili piramide pre neg što su ih Kinezi genocidirali i onda Egipćani, pa Albanci, pa Turci, pa mi nekoliko puta, pa Nemci, pa Bulgari, pa opet mi...

TU
tuzemac
23:03 06.01.2026.

Uzet će ga, garant. Pa i potvrđuje njegova administracija da su najjači i tko bi se to sa njima borio? Danci kukaju kako su najviše od svih stradali kada su uletjeli amerima u npr Afgan i slično. Da, iskorišteni ste... a sad će si uzeti što je njihovo (ili tako misle).

NA
naslipo
23:11 06.01.2026.

Samo informacija da se 1940 Danska žestoko oduprla Njemcima. Otpor je trajalo par sati sa 20 poginulih. Suočeni sa tako visokim gubicima potpisali su predaju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!