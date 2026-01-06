Godina Vatrenog Konja donosi velike promjene: Ova četiri kineska horoskopska znaka bit će najveći sretnici 2026.
Godina 2026. sprema se biti snažna, brza i puna preokreta – i to na više razina. U astrologiji, više vanjskih planeta izlazi iz sporih, stabilnih i emocionalno usmjerenih zemljanih i vodenih znakova te prelazi u impulzivne, akcijski orijentirane vatrene i zračne znakove. Istodobno, Kineska nova godina, koja započinje 17. veljače 2026., uvodi Godinu Vatrenog Konja – jedan od najintenzivnijih i najdinamičnijih ciklusa u kineskoj astrologiji, prenosi Parade.
“Energija Vatrenog Konja pojačava prirodnu neovisnost i nemir Konja, stvarajući snažan poriv za slobodom, samoizražavanjem i oslobađanjem od ograničenja”, objašnjava Janine Lowe, stručnjakinja za kinesku astrologiju i autorica knjige Feng Shui: Put do obilja.
“Povijesno gledano, godine Vatrenog Konja često se podudaraju s društvenim previranjima, kulturnim pomacima i hrabrim kolektivnim pokretima, kada ljudi osjećaju snažnu potrebu izazvati autoritet i pokrenuti radikalne promjene”. I dok će svi znakovi osjetiti ovaj vatreni val, četiri kineska horoskopska znaka posebno će se istaknuti kao magneti za sreću, prilike i obilje.
Prema Lowe, sreća u kineskoj astrologiji ne znači nužno “sretne okolnosti”. “Sreća se često očituje kao podrška, zaštita, jasnoća, proboj ili lagani poticaj u pravom smjeru. A neki znakovi ovu energiju Konja jašu gotovo savršeno”, ističe.
Pas: Godina Vatrenog Konja naglašava društvenost, suradnju i umrežavanje. “Donosi mnogo poziva, nova poznanstva i prilike za jačanje postojećih odnosa”, kaže Donna Stellhorn, astrologinja i autorica knjige Kineska astrologija: Život, ljubav i sreća u dvanaest životinjskih znakova.
To posebno ide u prilog osobama rođenima u Godini Psa (1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.), koje prirodno uživaju u zajedništvu i timskom duhu. Godina Konja može im donijeti obrazovne prilike, financijsku podršku, ali i više putovanja. Lowe dodaje da će Psi osjetiti jaču zaštitu, veću vidljivost i konačno priznanje nakon razdoblja velike odgovornosti.
Ovca: Osobe rođene u Godini Ovce (1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.) poznate su po kreativnosti, suosjećanju i emocionalnoj inteligenciji. Iako im brz tempo Godine Konja može djelovati iscrpljujuće, društvena i suradnička energija godine bit će ključ njihove sreće – osobito u karijeri.
Njihove komunikacijske vještine i sposobnost izražavanja dolaze do izražaja, a zajednički kreativni projekti mogli bi im donijeti priznanja i nove prilike. “Ovce imaju koristi od blage, ali postojane energije godine Konja, koja im pomaže obnoviti samopouzdanje i stabilnost”, objašnjava Lowe.
Tigar: Rođeni u Godini Tigra (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.) prirodni su vođe, puni karizme i hrabrosti. Godina Konja dodatno pojačava te osobine, donoseći im više prilika za ljubav, strast i uzbudljive romantične susrete.
Osim na ljubavnom planu, Tigrovi mogu očekivati nove putove vezane uz novac, vodstvo i kreativno izražavanje – od investicija do izlaska u javnost. “Nakon sporije Godine Zmije, Tigrovi ponovno osjećaju zamah i otvaranje vrata”, kaže Lowe, “Samopouzdanje raste, a odluke će pratiti snažan osjećaj da su na pravom putu”.
Konj: Budući da je 2026. upravo Godina Konja, osobe rođene u drugim godinama Konja (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.) osjetit će snažno pojačanu vlastitu energiju. Ambicioznost, slobodoljubivost i brzina sada dolaze do punog izražaja, a Konji će prirodno preuzimati vodeće uloge i ostavljati snažan dojam.
“Konji su u potpunom skladu s ritmom godine”, ističe Lowe, “Doživljavaju više prilika, rasta, putovanja i obnovljenu strast prema životu”. Ipak, savjetuje oprez: ravnoteža i uzemljenje bit će ključni kako bi se snažna energija pretvorila u dugoročan i smislen napredak, a ne samo kratkotrajni nalet uzbuđenja.