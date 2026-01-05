Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Je li moguće da su Amerikanci već zaboravili lekciju iz Iraka?

05.01.2026. u 18:56

Trump sada uvjerava da je Madurova potpredsjednica Delcy Eloina Rodríguez spremna surađivati sa SAD-om i napraviti sve što američka strana smatra potrebnim kako bi Venezuela "ponovno postala velika", no njezin prvi javni istup nakon američkog napada ne potvrđuje Trumpove riječi

Je li moguće da je aktualni vladar Bijele kuće, koji s nevjerojatnom lakoćom najavljuje da će Sjedinjene Države upravljati Venezuelom sve dok se ne uspostavi vlast koja će biti politički i ekonomski kompatibilna s američkim interesima, zaboravio kobne pogreške svog republikanskog prethodnika Georgea Busha mlađeg iz Afganistana i Iraka, kada je slična lakoća i podcjenjivanje dovelo do vala nasilja, porasta ekstremizma i kaosa koji i danas gledamo na Bliskom istoku?

Infantilna Trumpova fascinacija spremnošću američkih vojnih specijalaca te oduševljenje brzinom i nasiljem tijekom realizacije operacije otmice venezuelskog diktatora i njegove supruge – što je neumjereno proglasio napadom kakav još nije viđen od Drugog svjetskog rata i jednim od najimpresivnijih, najučinkovitijih i najmoćnijih prikaza američke vojne moći i kompetencije u američkoj povijesti – kao i očita improvizacija kojom je najavio da će SAD voditi zemlju sve dok ne bude bilo moguće provesti "sigurnu, pravilnu i razboritu tranziciju", jasno upućuju na ponavljanje najopasnije zablude Busheve administracije, one koja je smatrala da je rušenje režima najteži dio i da je sve što će kasnije uslijediti tehničko pitanje. U Iraku se, kao što znamo, dogodilo upravo suprotno. Vojni dio bio je brz i relativno bezbolan, ali je odluka o raspuštanju vojske i državnih struktura proizvela vakuum koji su brzo popunili ekstremisti, što je dovelo do političkog, institucionalnog i društvenog kolapsa i kaosa neviđenih razmjera.

Ključne riječi
Irak Delcy Eloina Rodríguez bush Maduro Venezuela Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
EL
Elias
19:17 05.01.2026.

Amerika je dovoljno naučilia iz Iraka na žalost po medijima Europljani previše razmišljaju njonjavo ponašaju se gubitnički akoje netko kršio pravila to su upravo kina Rusija Amerika je samo odlučila da neće više ni ona poštivati pravila jedino Europa prijeti Mrkovom u ruci svi ostali imaju jake adute .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!