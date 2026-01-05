Je li moguće da su Amerikanci već zaboravili lekciju iz Iraka?

Je li moguće da je aktualni vladar Bijele kuće, koji s nevjerojatnom lakoćom najavljuje da će Sjedinjene Države upravljati Venezuelom sve dok se ne uspostavi vlast koja će biti politički i ekonomski kompatibilna s američkim interesima, zaboravio kobne pogreške svog republikanskog prethodnika Georgea Busha mlađeg iz Afganistana i Iraka, kada je slična lakoća i podcjenjivanje dovelo do vala nasilja, porasta ekstremizma i kaosa koji i danas gledamo na Bliskom istoku?
Infantilna Trumpova fascinacija spremnošću američkih vojnih specijalaca te oduševljenje brzinom i nasiljem tijekom realizacije operacije otmice venezuelskog diktatora i njegove supruge – što je neumjereno proglasio napadom kakav još nije viđen od Drugog svjetskog rata i jednim od najimpresivnijih, najučinkovitijih i najmoćnijih prikaza američke vojne moći i kompetencije u američkoj povijesti – kao i očita improvizacija kojom je najavio da će SAD voditi zemlju sve dok ne bude bilo moguće provesti "sigurnu, pravilnu i razboritu tranziciju", jasno upućuju na ponavljanje najopasnije zablude Busheve administracije, one koja je smatrala da je rušenje režima najteži dio i da je sve što će kasnije uslijediti tehničko pitanje. U Iraku se, kao što znamo, dogodilo upravo suprotno. Vojni dio bio je brz i relativno bezbolan, ali je odluka o raspuštanju vojske i državnih struktura proizvela vakuum koji su brzo popunili ekstremisti, što je dovelo do političkog, institucionalnog i društvenog kolapsa i kaosa neviđenih razmjera.
Trump sada uvjerava da je Madurova potpredsjednica Delcy Eloina Rodríguez spremna surađivati sa SAD-om i napraviti sve što američka strana smatra potrebnim kako bi Venezuela "ponovno postala velika", no njezin prvi javni istup nakon američkog napada ne potvrđuje Trumpove riječi
Amerika je dovoljno naučilia iz Iraka na žalost po medijima Europljani previše razmišljaju njonjavo ponašaju se gubitnički akoje netko kršio pravila to su upravo kina Rusija Amerika je samo odlučila da neće više ni ona poštivati pravila jedino Europa prijeti Mrkovom u ruci svi ostali imaju jake adute .