FOTO Snijeg ne prestaje padati, autoceste zatrpane, kilometarske kolone na A3, Civilna zaštita ima novo upozorenje

Snijeg radi probleme u Hrvatskoj i ostatku Europe. Zatvorene su ceste, a ljudi se zaustavljaju na putu jer je prometovanje jako teško, osobito autocestom. Sve zimske službe su na terenu, trude se s ralicama napraviti što više posla, a snijeg ne prestaje padati. Preporuka je uopće ne kretati na put.

18:16 Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je novo upozorenje.

❗️Podsjećamo, i dalje na snazi crveno i narančasto upozorenje @DHMZ_HR na vjetar te narančasto na snijeg i poledicu➡ https://t.co/IdzCaxYUIv

🔴🟠 Za sutra,7️⃣.1️⃣. prognostičari DHMZ-a izdali su crveno i narančasto upozorenje na vjetar ➡ https://t.co/zzj0Xaw6zM pic.twitter.com/44G38z6mqX — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) January 6, 2026

Na snazi je dalje crveno i narančasto upozorenje. Crveno za Velebitski kanal, narančasto za zagrebačku, gospićku, karlovačku i riječku regiju.

Razine upozorenja tijekom ovakvih nestabilnih vremenskih prilika mogu se brzo mijenjati, zato ih je važno provjeravati više puta dnevno. ❄️



🔗 Sva aktivna upozorenja danas i u sljedeća 72 sata dostupna su na https://t.co/7tElXxopKt#DHMZ pic.twitter.com/9XQpOkad3o — DHMZ (@DHMZ_HR) January 6, 2026

18:07 Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Na većini cesta vozi se uz zimske uvjete i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme, uključujući autocestu A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, autocestu A6 od čvora Bosiljevo do čvora Kikovica i DC3 na dionici Karlovac-Zdihovo-Delnice-Kikovica. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, javlja HAK.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno. U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme, moli HAK. Opširnje o stanju na cetama OVDJE.

17:31 - Čitateljica nam javlja da se na autocesti A3, od Novske do Zagreba vozi u neprekidnoj koloni, 30 km/h. 'Od 12 sati putujem iz Beograda i tek smo nedavno prošli Slavonski Brod', javlja.

17:15 - U Međimurskoj županiji u pogonu je pet vozila, dok ih je u Koprivničko-križevačkoj devet, uz dodatna vozila koja čiste led i snijeg po lokalnim i županijskim cestama.

17:00 - Prometnice sjeverozapadne Hrvatske i prije nego što su se zabijelile bile su tretirane solju, no zbog rijetkog prometa sol se ne stigne miješati sa snijegom da bi ga otopila, rekao je za Hinu Mario Vdović, član Uprave PZC-a Varaždin, te dodao da je na snazi najviši stupanj pripravnosti. Vdović kaže da su sa posipanjem solju počeli nekoliko dana prije snježnih padalina te da soli ima dovoljno za narednih 10 dana. Apelirao je na vozače da, kad na niskim temperaturama kreću na posao, pripaze na brzinu i drže veći razmak među vozilima.

16:45 - Snijeg je zabijelio i Senj, a stvara se poledica praćena jakom burom.

06.01.2026., Senj - Snijeg i bura zabijelili Senj Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL Foto: Hrvoje Kostelac

16:15 - Čitateljica Monika javlja da je situacija alarmantna na autocesti malo iza Lučkog, pa sve do Sv. Roka. 'Ralica nema nigdje, ovim dijelom putuje se oko četiri sata', kaže.

16:03 - Snijeg je iznenadio i hrvatske otoke. Stanovnici i posjetitelji uživaju u snježnim pahuljama. Padalo je na Krku i Cresu, našem najvećem otoku. Poseban je to trenutak za sve koji su se našli tamo, budući da je snijeg u njihovom slučaju prava rijetkost.

15:57 - Iz ZET-a javljaju da su linije 127, 130, 135 i 138 u prekidu zbog snijega na kolniku. Do starog okretišta prometuje linija 126, a linija 164 ide do starog okretišta Horvati.

15:39 Domagoj Kovačina, specijalizant traumatologije i ortopedije iz Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, za HRT je rekao da je zbog snijega povećan pritok pacijenata.

Pacijenti se većinom javljaju s ozljedama koljena i ozljedama ramena, riječ je o ozljedama povezanim sa sportskim aktivnostima te padovima na poledici.

"Prevladavaju stariji pacijenti, njihove kosti su krhkije, no istovremeno zaprimljeno je mnogo mlađih građana, njihove traume su jače zbog ekstremnijih snježnih sportova pa su jače sile koje utječu na zglobove i kosti", kaže.

15:20 - S kontinentalne strane Sv. Roka je snijeg i -6°C, a s morske na 0°C pada ledena kiša i puše bura. Cesta je živi led.'Tko ne mora, neka ne ide na put', javljaju nam reporteri sa terena.

15:15 HAK: Moguća je poledica, na nekim cestama se vozi sporije zbog čišćenja snijega

HAK javlja da snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji.

Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, državnu cestu DC1 na dionici Krapina-Gračac-Knin i DC3 na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica (opširnije u izvješću).

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.

Zimska služba: Sve ekipe su na terenu

15:05 - Zimske službe u većini hrvatskih gradova imaju 'pune ruke posla'. Podsjećamo, ranije u utorak iz osječke tvrtke 'Unikom', javili su da je u posljednja 24 sata zimska služba potrošila više od 120 tona soli za posipanje kolnika te pješačkih i biciklističkih staza, a s time će nastaviti i u nastavku dana, s obzirom na to da snijeg ne prestaje padati.

15:00 - Voditelj zagrebačke zimske službe Ivan Špehar javio je kako su sve službe na terenu, a da im najveće probleme stvaraju auti parkirani u uskim ulicama. Moli građane za strpljenje. Pozvao je građane na oprez u prometu i da budu strpljivi kako bi Zimska služba, koja pokriva 2652 kilometara i 14 milijuna četvornih metara, odradila danas svoj posao, da bi na sutrašnji, radni dan sve funkcioniralo kako treba.

14:50 - Brze Eurostar linije za Pariz iz Amsterdama bile su otkazane ili su kasnile. U gradskoj zračnoj luci Schiphol otkazano je više od 400 letova i to većinom nizozemske podružnice Air France-KLM pošto je zimsko vrijeme peti dan zaredom paraliziralo promet u jednom od glavnih europskih tranzitnih čvorišta. Španjolski državljanin Javier Sepulveda blokiran je na Schipholu već tri dana i ne može se vratiti kući u Norveškoj.

14:40 - Ledeni vremenski uvjeti zahvatili su u utorak i druge dijelove Europe, a snijeg i led prisilili su na otkazivanje stotina letova u Nizozemskoj i doveli do smrti pet osoba na francuskim cestama. Domaći željeznički promet u Nizozemskoj potpuno je obustavljen u utorak ujutro nakon što je prekid IT sustava pogoršao poremećaje u željezničkoj mreži te zemlje. Vlakovi su u dijelovima zemlje počeli prometovati nekoliko sati poslije, ali problemi su i dalje postojali u regiji oko Amsterdama, popularne turističke destinacije.

14:20 - Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snježnih nanosa, Sljemenska cesta je službeno zatvorena za sav promet. Odluka o zatvaranju donesena je nakon što je nekoliko osobnih vozila, unatoč upozorenjima, ostalo zaglavljeno na dionici prema vrhu, što je onemogućilo normalno kretanje.