Inženjer koji je postao Mr. Bean: Rowan Atkinson slavi 71. rođendan, ovo je njegova nevjerojatna priča

Jedan od najprepoznatljivijih komičara na svijetu, Rowan Atkinson, danas slavi svoj 71. rođendan. Rođen šestog siječnja 1955. godine u engleskom Consettu, ovaj glumac, pisac i producent postao je globalni fenomen zahvaljujući likovima koji su u potpunosti obilježili televizijsku i filmsku komediju. Dok ga mlađe generacije znaju kao nespretnog tajnog agenta Johnnyja Englisha, a starije pamte po ciničnim i oštroumnim opaskama Edmunda Blackaddera, uloga koja ga je zacementirala u panteon besmrtnika svakako je ona Mr. Beana, gotovo nijemog djeteta zarobljenog u tijelu odraslog čovjeka. Upravo je ta dihotomija između verbalne bravure Crne Guje i majstorstva fizičke komedije Mr. Beana ono što najbolje opisuje genijalnost čovjeka koji je, unatoč planetarnoj slavi, uspio sačuvati svoj privatni život daleko od očiju javnosti, ostajući enigmom koju publika poznaje isključivo kroz njegove nezaboravne uloge.

Put Rowana Atkinsona do statusa ikone komedije bio je netipičan. Odrastajući u farmerskoj obitelji, mladi Rowan nije sanjao o glumi, već o strujnim krugovima i tehnologiji. Njegov akademski put bio je impresivan; nakon završene prestižne Durham Choristers’ School, upisao je i diplomirao elektrotehniku na Sveučilištu Newcastle. Željan znanja, nastavio je školovanje na slavnom The Queen’s Collegeu u Oxfordu, gdje je 1978. godine stekao titulu magistra. No, upravo je Oxford postao prekretnica. Tamo je upoznao buduće dugogodišnje suradnike, scenarista Richarda Curtisa i skladatelja Howarda Goodalla, te se pridružio dramskim skupinama gdje je počeo brusiti svoj jedinstveni komičarski talent. Unutarnji poriv za nastupom odveo ga je na Edinburgh Festival Fringe 1976. godine, gdje je svojim skečevima privukao pažnju i lansirao karijeru koja će promijeniti lice britanske komedije.

Prije nego što je svijet upoznao Mr. Beana, Atkinson je Veliku Britaniju osvojio svojim britkim i inteligentnim humorom. Proboj na nacionalnu scenu ostvario je kao jedan od glavnih glumaca i pisaca u satiričnoj emisiji Not the Nine O’Clock News (1979.–1982.), koja mu je donijela i prvu BAFTA nagradu. Ubrzo nakon toga, 1983. godine, u suradnji s Richardom Curtisom stvorio je lik koji će postati jedan od najomiljenijih u povijesti britanske televizije, Edmunda Blackaddera. Serijal "Crna Guja", koji prati potomke cinične i oportunističke obitelji Blackadder kroz različita povijesna razdoblja, od srednjeg vijeka do Prvog svjetskog rata, postao je kultni klasik. Za razliku od fizičke komedije po kojoj će kasnije postati poznat, snaga Crne Guje ležala je u briljantno napisanim dijalozima, igrama riječi i sarkazmu kojim je Atkinsonov lik secirao povijesne apsurde i ljudsku prirodu.

Ipak, uloga koja mu je donijela svjetsku slavu rodila se 1990. godine. Mr. Bean, lik inspiriran nijemim filmovima i francuskim komičarem Jacquesom Tatijem, predstavio je svijetu Atkinsona u potpuno drugačijem svjetlu. Gotovo bez riječi, oslanjajući se isključivo na mimiku, gestikulaciju i genijalne facijalne ekspresije, Atkinson je stvorio univerzalno razumljiv lik čije su banalne svakodnevne situacije redovito eskalirale u katastrofalne, ali urnebesne avanture. Serija je postigla nevjerojatan uspjeh, privlačeći u Velikoj Britaniji i do osamnaest milijuna gledatelja po epizodi, a emitirana je u stotinama zemalja diljem svijeta. Osvojila je prestižne nagrade, uključujući Zlatnu ružu na festivalu u Montreuxu i međunarodni Emmy, te je izrodila dva uspješna dugometražna filma, Bean (1997.) i Mr. Bean's Holiday (2007.), kao i popularnu animiranu seriju, potvrdivši Atkinsona kao globalnu superzvijezdu.

Iako su ga definirale uloge Crne Guje i Mr. Beana, Rowan Atkinson je tijekom karijere pokazao zavidnu glumačku svestranost. Na velikom platnu ostvario je niz zapaženih uloga, od kojih je najpoznatija ona u filmskoj trilogiji Johnny English, uspješnoj parodiji na filmove o Jamesu Bondu. Njegov talent prepoznao je i Disney, koji ga je 1994. godine angažirao da posudi glas pedantnom kljunorošcu Zazuu u animiranom klasiku Kralj lavova. Mnogi ga pamte i po manjim, ali upečatljivim epizodnim ulogama, poput zbunjenog svećenika u romantičnoj komediji Četiri vjenčanja i sprovod ili pretjerano pedantnog prodavača nakita u blagdanskom hitu Zapravo ljubav. U kasnijoj fazi karijere okrenuo se i ozbiljnijim ulogama, dokazavši svoj dramski talent kao inspektor Jules Maigret u ITV-jevim televizijskim filmovima, pokazavši da se iza lica stvorenog za komediju krije i dubok karakterni glumac. Nedavno je ponovno briljirao i na Netflixu, u hit-seriji "Ćovjek protiv bebe".

Unatoč golemoj popularnosti, Atkinson je poznat po tome što rijetko daje intervjue i svoj privatni život drži podalje od medija. Njegova najveća strast izvan glume su automobili; strastveni je kolekcionar i zaljubljenik u utrke, a u svojoj garaži posjedovao je rijetke i skupocjene modele. Zanimljivo je da je 2001. godine postao junakom iz stvarnog života kada je tijekom privatnog leta u Keniji pilot zrakoplova pao u nesvijest. Atkinson, bez ikakvog letačkog iskustva, preuzeo je kontrole i uspio održati zrakoplov u zraku dok se pilot nije osvijestio i sigurno ih prizemljio. Za svoje zasluge u drami i dobrotvornom radu, 2013. godine odlikovan je Redom Britanskog Carstva (CBE). Iako je u nekoliko navrata najavljivao povlačenje lika Mr. Beana, tvrdeći da je "pomalo tužno kada netko u pedesetima glumi dijete", taj lik i danas živi kroz animiranu seriju i reklame, dokazujući da je čovjek s gumenim licem stvorio nešto doista bezvremensko.