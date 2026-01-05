Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Ankica i Robert u žestokoj svađi, a drugi su spremni za priznanja: 'Nisam očekivala da ću se zaljubiti'

Foto: RTL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
05.01.2026.
u 22:50

Ankica više ne može sakriti razočaranost i sve otvorenije pokazuje ljutnju. „Ja ne vidim da je to romantično putovanje, nijednu gestu on nije pokazao. Taj naš odnos je čisto poslovan“, zamjerila je pa otkrila kako je uvjerena da se Robert i dalje čuje s kandidatkinjom Sanjom

Na romantičnim putovanjima svi su parovi našli zajednički jezik, osim Ankice i Roberta, koji i dalje odbija pokazati bilo kakvu prisnost i vrijeme najradije provodi sam u sobi. Ankica više ne može sakriti razočaranost i sve otvorenije pokazuje ljutnju. „Ja ne vidim da je to romantično putovanje, nijednu gestu on nije pokazao. Taj naš odnos je čisto poslovan“, zamjerila je pa otkrila kako je uvjerena da se i dalje čuje s kandidatkinjom Sanjom: „Mislim da se on ipak odlučio za nju, a ne za mene. Ali pod pritiskom svojih prijatelja, ipak je odlučio povesti mene i sad se on lomi“.

„Ako ona misli da sam ja sa Sanjom u kontaktu, tu je pogriješila“, kazao je, dok je Ankica očekivala isključivo istinu, kakva god ona bila, „Reci, idemo odraditi to romantično putovanje i ne moramo se nikad više vidjeti u životu!“ Ipak, zajedničku točku tog dana našli su u adrenalinu pa su se uputili na vožnju buggyjem po otoku. Odlučili su razriješiti nesporazum od jutra, a Ankica ga je još jednom pozvala na veću odlučnost i iskrenost. „Prijatelji su bili više na Ankičinoj strani nego na Sanjinoj. Zato sam je i odabrao i sad mi treba više vremena da vidim što će se dogoditi“, priznao je nasamo na izjavama.

Ankica i Robert u žestokoj svađi, a drugi su spremni za priznanja: 'Nisam očekivala da ću se zaljubiti'
1/16

Najstariji farmer Željko je i dalje pucao od romantike i pohvala za svoju Nadu. Ovaj put, najiskusniji šarmer isplanirao je romantičnu večeru, a poklonio joj je i novu haljinu te je potpuno ostavio bez teksta. „Oči su joj sijale od uzbuđenja kad je mene ugledala i ja nju“, bio je zadovoljan Željko. „Trenuci provedeni s njim bili su posebni, ali treba ipak još malo vremena“, Nada se nije htjela ni na što obvezati.

U Rovinju, Dottie je Josipa E. odlučila još malo više upoznati s njezinim načinom života pa ga je podučila jogi uz more. Htjela je biti sigurna da će njih dvoje moći uživati što god radili, a on se prepustio u njezine ruke. „Vidi, Dottie, što radim zbog tebe“, zezao ju je, a ona mu je obećala da će mu se itekako iskupiti. „Nisam očekivala da ću se zaljubiti kad sam došla u ovaj show... A evo me sad“, Dottie je kazala.

Na Korčuli, Viki je bila zadovoljna koliko se Tomislav u njezinu društvu otvorio pa su mu tog dana birali outfit za šetnju. Ipak, njegova je nespretnost ponovno došla do izražaja pa si je krivo zakopčao košulju: „Možda je to bio izgovor da bih mu ja zakopčala!“ Sve se nastavilo ribljom večerom uz more, a Viki mu je priznala da nije imala baš puno sličnih romantičnih gesta.

Golupčići Ksenija i Josip Đ. uživali su u šetnji, a umjesto u stare građevine, on je radnije gledao samo u nju i započeo razgovor o srodnim dušama. „Imam osjećaj da se znamo više od sto godina“, poručio je koliko mu je ugodno s njom.

U isto vrijeme, Dejan i Miljana prijateljski se druže na Braču i također uživaju u adrenalinskim aktivnostima pa su se tog dana odlučili za vožnju skuterom. Unatoč strahu, uhvatila se za svog farmera koji je dodao gas. „Nadmašio si moja očekivanja. Uopće se nisam pokajala što sam došla“, priznala je, no neka mišljenja ipak nije promijenila, „On nije osoba koja bi mogla biti spremna za neku ljubav, on je više za avanture. Nije mi jasan. U jednom trenu je potpuno romantičan i emotivan, a u drugom je zatvoren i malo bezobrazan.“ Večer su završili koktelima i plesom, no Dejana je naljutilo što je više htjela plesati sama, bez držanja za ruke. „On je kao dijete“, poručila je Miljana.

Nova epizoda na rasporedu je već sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

