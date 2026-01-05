Naši Portali
SASVIM SLUČAJNO

FOTO Nećete vjerovati gdje su se srele zvijezde naše popularne serije: Zajednička objava postala je viralna

Foto: Nova TV
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
05.01.2026.
u 20:15

Poznati glumci iz popularne domaće serije "U dobru i zlu", Enes Vejzović i Filip Juričić, doživjeli su nevjerojatno iznenađenje na putovanju

Dok su se mnogi odlučili za zimske radosti na snijegu, glumački par Enes Vejzović i Bojana Gregorić Vejzović odlučili su s obitelji pobjeći od hladnoće. Spakirali su kovčege i otputovali u toplije krajeve, a za svoju egzotičnu destinaciju odabrali su daleki Tajland. Njihovo je putovanje započelo u užurbanom Bangkoku, gdje su istraživali bogatu povijest i kulturu, a zatim su se uputili prema jugu, na popularni otok Phuket, poznat po rajskim plažama i opuštenoj atmosferi. No, tamo ih je čekalo iznenađenje koje ni u snu ne bi očekivali i koje potvrđuje staru izreku da je svijet doista malen.

Na jednoj od plaža Phuketa, Enes Vejzović je sasvim slučajno naletio na svog kolegu i prijatelja, glumca Filipa Juričića. Dvojac, poznat po ulogama u hit seriji ''U dobru i zlu'', nije mogao sakriti iznenađenje što se sreću tisućama kilometara daleko od seta. Susret su, naravno, ovjekovječili zajedničkom fotografijom, a Enes nije propustio priliku da sve začini svojim prepoznatljivim humorom, podijelivši trenutak s pratiteljima na društvenim mrežama uz komentar: - …al da ćemo se sresti na Thailandu… e to mu ne bih vjerovao - stavio je glumac u opisu fotografije na Facebooku.

Objava je u trenu skupila mnoštvo reakcija, a obožavatelji serije preplavili su je oduševljenim komentarima, povlačeći paralele s njihovim televizijskim likovima. Mnogima je ovaj susret bio dokaz da se Velja i Joco, kako ih zovu u seriji, ne razdvajaju ni na odmoru. ''Pobjegli od Ante i Crnog!'', glasio je jedan od najpopularnijih komentara koji je nasmijao mnoge, dok su se drugi nadovezali u istom tonu: - ''Velja i Joca grade nešto na Puketu!'', ''Gdje Veljko, tu i Joco'', ''Eto vas ko sijamski blizanci, a odi i sličite ko dva brata'' - pisali su obožavatelji serije. Da stvar bude još zabavnija, Enes se našalio i na račun popularnosti njihove serije. Objavio je i fotografiju s jednim lokalnim stanovnikom te napisao: - S najvjernijim thailandskim gledateljem serije 'U dobru i zlu', gospodinom Kwong Bar Taijem - podijelio je na Instagramu. 

FOTO Naša glumica javila se iz tropskog raja, prizori s fotografija oduzimaju dah
1/13

