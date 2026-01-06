Sahranjena unuka JFK-a, uplakani Biden brisao suze, a jedan član obitelji navodno nije ni pozvan

Članovi obitelji Kennedy i njihovi bliski prijatelji okupili su se u ponedjeljak u crkvi sv. Ignacija Loyolskog na Upper East Sideu u New Yorku kako bi se oprostili od Tatiane Schlossberg, novinarke, ekološke aktivistice i unuke Johna F. Kennedyja. Tatiana je preminula 30. prosinca u dobi od samo 35 godina, nakon iscrpljujuće osamnaestomjesečne borbe s akutnom mijeloičnom leukemijom. Shrvani tugom, u crkvu su stigli njezini roditelji, Caroline Kennedy i Edwin Schlossberg, brat Jack i sestra Rose te suprug George Moran s njihovo dvoje male djece, trogodišnjim sinom Edwinom i osamnaestomjesečnom kćeri Josephine. Podršku su im pružili i ostali članovi klana, uključujući Kerry Kennedy, Mariju Shriver i Joea Kennedyja III.

Mjesto oproštaja nosi duboku simboliku za Kennedyjeve, obitelj čiji su životi i tragedije desetljećima obilježavali američku povijest. Upravo u toj isusovačkoj crkvi krštena je i krizmana Tatianina baka, Jacqueline Kennedy Onassis, a ondje je u svibnju 1994. godine održan i njezin sprovod. Više od tri desetljeća kasnije, obitelj se vratila na isto mjesto kako bi se oprostila od još jedne voljene žene čiji je život prekinut prerano, nastavljajući tako nasljeđe isprepleteno slavom i boli. Prema izvorima koji su razgovarali za Page Six, ceremonija je uključivala katoličku misu, a bila je "prekrasan ispraćaj za prekrasan život", ispunjen zagrljajima i suzama.

Posljednju počast prerano preminuloj novinarki došli su odati i brojni moćnici iz svijeta politike i kulture.

Bivši predsjednik Joe Biden viđen je kako briše suze pri izlasku iz crkve, a među ožalošćenima su bili i bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi, bivši državni tajnik John Kerry i nekadašnji gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg. Od Tatiane su se oprostili i voditelji David Letterman i Seth Meyers, kao i slavna dizajnerica Carolina Herrera, koja je kreirala njezinu vjenčanicu 2017. godine. Mediji su zabilježili kako na sprovodu nije viđen Robert F. Kennedy Jr., Tatianin stric, koji navodno nije ni bio pozvan na privatnu ceremoniju.

Foto: Profimedia

Tatiana, diplomantica Yalea i Oxforda, gradila je uspješnu karijeru kao novinarka specijalizirana za klimatske promjene i zaštitu okoliša. Prije razorne dijagnoze, navodno je planirala istraživački projekt o očuvanju oceana. Njezin život iz temelja se promijenio u svibnju 2024. godine, neposredno nakon rođenja kćeri Josephine, kada su joj liječnici dijagnosticirali agresivan oblik leukemije. O šoku i nevjerici s kojima se suočila pisala je u potresnom eseju objavljenom u časopisu The New Yorker u studenom prošle godine.

"Dan ranije sam preplivala milju u bazenu, u devetom mjesecu trudnoće. Nisam bila bolesna. Nisam se osjećala bolesno. Zapravo, bila sam jedna od najzdravijih osoba koje sam poznavala", napisala je, opisujući trenutak kada su joj liječnici priopćili vijest. Njezina prva pomisao, otkrila je, bila je da je njezina djeca neće pamtiti. U eseju je s dubokom zahvalnošću pisala o svojoj obitelji koja je postala njezin stup snage. Njezina sestra bila je potpuni podudarni donor matičnih stanica, a brat, koji je bio polovično podudaran, uporno je molio liječnike da pronađu način kako i on može pomoći.

"Moji roditelji, brat i sestra odgajali su moju djecu i sjedili u mojim raznim bolničkim sobama gotovo svaki dan posljednjih godinu i pol. Čvrsto su me držali za ruku dok sam patila, pokušavajući ne pokazati svoju bol i tugu kako bi me zaštitili od nje. To je bio velik dar, iako sam njihovu bol osjećala svaki dan", povjerila se Tatiana. Posebno dirljivo pisala je o svom suprugu, liječniku Georgeu Moranu, koji je na sebe preuzeo sav logistički i emocionalni teret. "Spavao je na podu bolnice, razgovarao s liječnicima i osiguranjem umjesto mene i nije se ljutio kada bih, pod utjecajem steroida, vikala na njega jer mi je donio krivu marku gaziranog soka od đumbira", napisala je.

Nakon Tatianine smrti, Zaklada knjižnice JFK objavila je njezinu fotografiju s obitelji uz poruku: "Dok se sjećamo Tatiane i slavimo njezin život, naša su srca uz njezinu obitelj i sve koji su je voljeli." Prijatelj obitelji izjavio je za medije kako će njezina majka Caroline sada morati učiniti za Tatianinu djecu ono što je njezina majka Jackie morala učiniti za nju i brata: sačuvati živom uspomenu na roditelja kojeg se možda neće sjećati. Tragedija koja se, nažalost, u obitelji Kennedy ponavlja.