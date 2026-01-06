Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
LJUBAV JE NA SELU

Zaruke u 'Ljubav je na selu'? Jedna osoba sprema poseban prsten za kraj romantičnog putovanja: 'To me šokiralo!'

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
06.01.2026.
u 12:33

Ankica i Robert ponovno će načeti temu njihova odnosa, a ona će mu zamjeriti i potpunu nezainteresiranost za njezin život. A na Braču, taman kad se učini da su Miljana i Dejan našli zajednički jezik, sve će poremetiti nova svađa zbog koje će Miljana druženje napustiti sama.

Romantična putovanja u 'Ljubav je na selu' bliže se kraju, a posljednji zajednički dani donose iskrenost bez filtera. Jedni parovi već razmišljaju o budućnosti, drugi se tek sada pitaju jesu li se možda prevarili u vlastitim očekivanjima. Dok neki započinju jutra doručkom u krevetu i zajedničkim željama koje žele ostvariti, neki se suočavaju s pitanjem koje su izbjegavali do zadnjeg trenutka - je li ovo prijateljstvo ili ipak nešto više? A kad su emocije na tankom ledu, svaka šala može postati iskra nove svađe.

Ankica i Robert ponovno će načeti temu njihova odnosa, a ona će mu zamjeriti i potpunu nezainteresiranost za njezin život. A na Braču, taman kad se učini da su Miljana i Dejan našli zajednički jezik, sve će poremetiti nova svađa zbog koje će Miljana druženje napustiti sama. Željko i Nada pokušat će definirati svoj odnos, a na red će doći i važna pitanja. Idilično je i kod Ksenije i Josipa Đ. koji planiraju velike stvari za budućnost. Tomislav će priznati da mu itekako odgovara Vikičina vrckava energija, a Dottie i Josip u Rovinju neće štedjeti na poljupcima.

A dan prepun uzbuđenja dodatno će začiniti jedna posve neočekivana gesta - jedna će osoba iz džepa izvaditi prsten. „To me šokiralo“, ovaj će dar izazvati pravu nevjericu. O čemu je riječ i što se dogodilo, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio
1/31
Ključne riječi
televizija TV reality show Ljubav je na selu RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
4
piše Samir Milla

Godina odličnih serija koju je zaključio Vince Gilligan: Evo koje se serije nalaze u top 10

Počelo je s briljantnom "Adolescencijom", nastavilo se povratkom favorita kao što su "Bijeli lotos" i "Severance", no kraj godine obilježio je genijalni um Vincea Gilligana. Autor remek-djela "Breaking Bad" i "Better Call Saul" vratio se u impresivnom stilu serijom "Pluribus", u kojoj u glavnoj ulozi briljira Rhea Seehorn, čija je izvedba Kim Wexler u seriji "Better Call Saul" ostavila neizbrisiv trag, no izgleda da će je nadmašiti u ovoj seriji, koja joj je već donijela nominaciju za Zlatni globus

Video sadržaj
o suđenju nacističkim ratnim zločincima

Russell Crowe u ulozi Hermanna Göringa i drukčiji kut gledanja na proces stoljeća: Pogledali smo jedan od najiščekivanijih filmova godine

Pitanje koje se također nameće u filmu, i to u sceni u kojoj Göring objašnjava kako je vodio lijep život na račun dr. Hermanna Epensteina, bogatog židovskog liječnika koji je njegovu obitelj izvukao iz financijskih problema, a njegova majka postala mu je ljubavnica u odnosu koji je trajao 15 godina

Potjera
6
HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Kotiga u ‘Potjeri‘ kiksao na pitanju koje znaju svi klinci, njegova reakcija postala je hit: ‘Plakali smo od smijeha‘

U brzopoteznom krugu pitanja, pred Deana Kotigu stiglo je pitanje koje je otkrilo jasan generacijski jaz između sveznajućih kvizaša i današnjih klinaca. "Koliko je noći u šumi u naslovu popularne Roblox igre?", upitao je voditelj, a ponuđeni odgovori bili su devet, 99 i 999. Kotiga se na trenutak zamislio i odlučio za odgovor devet, no točan odgovor bio je 99.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!