Evo kako danas izgleda Antonija iz 'Života na vagi' koja je u show ušla sa 214 kg, pozirala je s bivšim kandidatkinjama showa

Marija Novak, jedno od najprepoznatljivijih lica osme sezone showa "Život na vagi", početak je nove godine obilježila dirljivim susretom i još dirljivijom objavom na svom Instagram profilu. U toplini blagdanski uređenog doma, pozirala je nasmijana u društvu žena koje su s njom dijelile neke od najtežih, ali i najvažnijih trenutaka u životu. Na fotografiji su, kako je sama napisala, kandidatkinje osme i devete sezone showa: Kate, Mare, Tonka, ali i, kako ju je Marija nazvala, "najpoznatija tetka u Hrvatskoj", čime je dala naslutiti da su se na okupu našle srodne duše čije je prijateljstvo rođeno pred kamerama, ali nastavljeno daleko od njih.

Foto: Instagram

U opisu koji prati seriju fotografija, Marija je ogolila dušu i otkrila što se krije iza sretnih lica. "Iza ovog trenutka stoje mjeseci borbi, sumnji, suza, ali i nevjerojatne snage koju nismo ni znale da imamo. Svaka od nas nosi svoju priču, svoje rane i svoje pobjede", započela je Vukovarka, dajući do znanja da njihova transformacija nije bila samo fizička. Za nju i njezine prijateljice, "Život na vagi" bio je mnogo više od televizijske emisije. "Bio je ogledalo, lom, početak i dokaz da promjena boli, ali i oslobađa. Ovo je fotografija žena koje su se usudile stati pred sebe, reći ‘dosta je’ i krenuti dalje, jače i svjesnije nego ikad prije", poručila je emotivno. Svoju je poruku zaokružila snažnom mišlju kako kilogrami na kraju nisu najvažniji: "Kilogrami su samo broj, ono što ostaje je snaga srca, zajedništvo i istina koju smo živjele."

Ove riječi o snazi i pobjedi imaju posebnu težinu kada se uzme u obzir izazovna godina koja je iza same Marije. Njezina borba za zdraviji život nije stala izlaskom iz showa; nastavila se i na drugim poljima. Krajem 2025. godine hrabro je progovorila o operaciji kojoj je bila podvrgnuta u listopadu, kada joj je uklonjen tumor na abdomenu. Srećom, nalazi su pokazali da je bio benigan, no oporavak je sa sobom nosio nove izazove, a najteže joj je, kako je priznala, pala prisilna apstinencija od treninga. Njezina objava o ženskoj snazi stoga nije samo osvrt na iskustvo iz showa, već i odraz njezinih osobnih pobjeda nad životnim nedaćama, uključujući i razvod o kojem je također otvoreno govorila, ističući kako je i iz tog teškog perioda izašla jača. Upravo zato njezina poruka o tome da su postale "jače i svjesnije nego ikad prije" snažno odjekuje kao osobno svjedočanstvo.

Ispod objave ubrzo su se zaredali komentari podrške i divljenja. Pratitelji su bili ganuti iskrenošću i povezanošću koju djevojke dijele. "Preslatke", "Pune ste ljubavi koju šaljete od srca. Bravo za vas hrabrice velike", samo su neke od poruka koje su ostavili. Ipak, jedan od komentara poslužio je i kao svojevrsni podsjetnik na stvarnost s kojom se suočavaju. "Kilogrami nisu samo broj, već teret za zdravlje. Nemojte baciti sve ono što su vas se trudili naučiti", napisala je jedna pratiteljica, naglašavajući kako je njihov put cjeloživotna borba koja zahtijeva disciplinu.

Ova objava Marije Novak još je jednom potvrdila da je "Život na vagi" projekt koji mijenja sudbine, ali i stvara neraskidive veze. Fotografija nasmijanih žena koje su zajedno prošle trnovit put do novog života služi kao snažan podsjetnik da je najveća pobjeda u zajedništvu, podršci i snazi koja se rađa iz najdubljih osobnih borbi.