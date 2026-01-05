Ovo je pet knjiga uz koje sam u 2025. naučila više o sebi

Na prijelazu iz stare u novu godinu nije naodmet malo sjesti sam sa sobom i kroz glavu prevrtjeti sve proživljeno, shvaćeno i naučeno u protekloj etapi. S tim sam ciljem danas sjela za tipkovnicu. Kad se tim smjernicama spontano pridodala i usputna spoznaja da se 2. siječnja obilježava Svjetski dan introverta, tema moje debitantske kolumne gotovo se sama nametnula. Ne znam vjerujem li uopće da je itko od nas u potpunosti ekstrovert ili introvert, sklonija sam reći da smo svi na nekom spektru, ali ako me pitate gdje se moj unutarnji introvert najjasnije očituje, odgovor će uvijek biti – kad čitam knjige. Tad se osjećam sigurno i svoja na svome.