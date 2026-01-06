Naši Portali
tv zvijezda

Slavni glumac priznao je da je prevario suprugu, a mnogi su bili u šoku kada se doznalo tko mu je bila ljubavnica

Foto: Profimedia
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
06.01.2026.
u 21:00

Naime, David je 2010. godine za priznao da je varao suprugu, a aferu je obznanio pod pritiskom i prijetnjom da će druga žena svoju priču ispričati medijima

David Boreanaz (56), glumac poznat po ulogama u popularnim američkim serijama, stekao je značajnu popularnost i u Hrvatskoj. Publika ga je zavoljela kao 'dobrog' vampira Angela u 'Buffy, ubojica vampira', a još više simpatija osvojio je kao detektiv Seeley Booth u 'Kostima'. Ostvario je i glavnu ulogu u seriji 'SEAL Team', čije je snimanje završeno 2024. Od tada David više vremena posvećuje obitelji, no istovremeno planira i nastavak karijere.

Foto: Profimedia

Na ovogodišnjem televizijskom festivalu Monte-Carlo otkrio je da radi na novom TV projektu koji bi sam pisao, producirao i u kojem bi tumačio glavnu ulogu. Spomenuo je da trenutno intenzivno gleda 'Obitelj Soprano' tražeći inspiraciju, ali je naglasio da projekt neće biti o mafiji. Što se tiče njegovog privatnog života, Boreanaz je od 2001. godine u braku s glumicom i bivšim Playboyevim modelom Jaime Bergman. Godinu dana nakon vjenčanja dobili su sina Jadena Raynea, a 2009. i kćer Bellu Vitu Bardot. Iako se njihov brak danas čini stabilnim, prebrodili su jednu veliku krizu.

Naime, David je 2010. godine za magazin People priznao da je varao suprugu, a aferu je obznanio pod pritiskom i prijetnjom da će druga žena svoju priču ispričati medijima. Iako nije želio otkriti ime svoje ljubavnice, ubrzo se doznalo da je riječ o Rachel Uchitel, poznatoj i kao najpoznatijoj ljubavnici serijskog preljubnika Tigera Woodsa.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
1/21

Glumac je kasnije u intervjuima izjavio da je taj skandal, paradoksalno, ojačao njegov brak jer su se on i supruga morali suočiti s problemima i aktivno raditi na svom odnosu. "Nekad se nađeš u određenim situacijama koje mogu biti destruktivne. Vjerujem li u odustajanje? Ne vjerujem. Ja sam borac. Ja sam ljubavnik", poručio je Boreanaz.

Naša proslavljena skijašica i zlatna olimpijka, legendarna Janica Kostelić, slavi 44. rođendan. Iako je oduvijek bila iznimno tajanstvena, Janica svoj privatni život danas čuva više nego ikad.
Ključne riječi
serija kosti buffy ubojica vampira TV televizija glumac David Boreanaz showbiz

