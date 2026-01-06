Slavni glumac priznao je da je prevario suprugu, a mnogi su bili u šoku kada se doznalo tko mu je bila ljubavnica

David Boreanaz (56), glumac poznat po ulogama u popularnim američkim serijama, stekao je značajnu popularnost i u Hrvatskoj. Publika ga je zavoljela kao 'dobrog' vampira Angela u 'Buffy, ubojica vampira', a još više simpatija osvojio je kao detektiv Seeley Booth u 'Kostima'. Ostvario je i glavnu ulogu u seriji 'SEAL Team', čije je snimanje završeno 2024. Od tada David više vremena posvećuje obitelji, no istovremeno planira i nastavak karijere.

Foto: Profimedia

Na ovogodišnjem televizijskom festivalu Monte-Carlo otkrio je da radi na novom TV projektu koji bi sam pisao, producirao i u kojem bi tumačio glavnu ulogu. Spomenuo je da trenutno intenzivno gleda 'Obitelj Soprano' tražeći inspiraciju, ali je naglasio da projekt neće biti o mafiji. Što se tiče njegovog privatnog života, Boreanaz je od 2001. godine u braku s glumicom i bivšim Playboyevim modelom Jaime Bergman. Godinu dana nakon vjenčanja dobili su sina Jadena Raynea, a 2009. i kćer Bellu Vitu Bardot. Iako se njihov brak danas čini stabilnim, prebrodili su jednu veliku krizu.

Naime, David je 2010. godine za magazin People priznao da je varao suprugu, a aferu je obznanio pod pritiskom i prijetnjom da će druga žena svoju priču ispričati medijima. Iako nije želio otkriti ime svoje ljubavnice, ubrzo se doznalo da je riječ o Rachel Uchitel, poznatoj i kao najpoznatijoj ljubavnici serijskog preljubnika Tigera Woodsa.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!

Glumac je kasnije u intervjuima izjavio da je taj skandal, paradoksalno, ojačao njegov brak jer su se on i supruga morali suočiti s problemima i aktivno raditi na svom odnosu. "Nekad se nađeš u određenim situacijama koje mogu biti destruktivne. Vjerujem li u odustajanje? Ne vjerujem. Ja sam borac. Ja sam ljubavnik", poručio je Boreanaz.