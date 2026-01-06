FOTO/VIDEO Snježni kaos u Zagrebu: Iskliznulo više tramvaja, brojne linije ne voze: Radnici brenerom odmrzavaju tračnice

Snijeg i dalje stvara kaos u prometu. Zbog snijega na kolniku ne prometuju linije 127, 130, 135, 138, 201, 203, 227. Linija 126 prometuje do starog okretišta, a linija 164 prometuje do okretišta izvor, kod podvožnjaka ispod pruge. Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca. Autobus linije 140 ponovno prometuje.

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 17.

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na rasrkižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 2. Linija 2 preusmjerena je na Zapadni kolodvor, a linije 6 i 11 prometuju preko Frankopanske, Jukićeve, Republike Austrije na Ilicu te prometuju povratno na svoje trase preko Trga bana Josipa Jelačića.

Niz brdskih linija večeras ne prometuje u Zagrebu zbog niskih temperatura i snijega koji prilično jako pada pa unatoč naporima zimskih službi gotovo sve ceste su prekrivene snijegom. Kako doznajemo s terena poteškoća ima na terminalima Svetice, Črnomerec, Sesvete, a sve autobusne linije bilježe kašnjenja ponegdje i veća od 30 minuta. Dobra je vijest da bi snijeg u noći trebao prestati što bi trebalo omogućiti zimskoj službi da do jutarnjeg izlaza autobusa i tramvaja očisti koridore.

U tramvajskom prometu velike su poteškoće jer su se dogodila tri zastoja. Zbog ugaženog snijega i leda skretnice teško rade pa je promet usporen, a zabilježeno je i nekoliko iskliznuća koja su dovela do zastoja.

Čitatelji koji pokušavaju dočekati tramvaj se žale: "Stojim na stanici Petrovaradinska već pola sata. Sad nam je neki lik viknuo da su zapeli tramvaji na okretištu Prečko'.

Na Trgu Franje Tuđmana, radnici brenerom odmrzavaju tračnice i popravljalju kvar.