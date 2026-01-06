Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SNIJEG I DALJE PADA

FOTO/VIDEO Snježni kaos u Zagrebu: Iskliznulo više tramvaja, brojne linije ne voze: Radnici brenerom odmrzavaju tračnice

Zagreb: Brenerom odmrzavali tračnice ne bi li uspostavili tramvajski promet
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/34
Autor
Dario Topić
06.01.2026.
u 20:47

Snijeg koji ni u Zagrebu ne prestaje padati prouzročio je brojne probleme prometu. Iskliznulo je nekoliko tramvajam brojne linije javnog prijevoza su u prekidu, radnici Holdinga su na terenu

Snijeg i dalje stvara kaos u prometu. Zbog snijega na kolniku ne prometuju linije 127, 130, 135, 138, 201, 203, 227. Linija 126 prometuje do starog okretišta, a linija 164 prometuje do okretišta izvor, kod podvožnjaka ispod pruge. Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca. Autobus linije 140 ponovno prometuje.

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 17.

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na rasrkižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 2. Linija 2 preusmjerena je na Zapadni kolodvor, a linije 6 i 11 prometuju preko Frankopanske, Jukićeve, Republike Austrije na Ilicu te prometuju povratno na svoje trase preko Trga bana Josipa Jelačića.

Niz brdskih linija večeras ne prometuje u Zagrebu zbog niskih temperatura i snijega koji prilično jako pada pa unatoč naporima zimskih službi gotovo sve ceste su prekrivene snijegom.  Kako doznajemo s terena poteškoća ima na terminalima Svetice, Črnomerec, Sesvete, a sve autobusne linije bilježe kašnjenja ponegdje i veća od 30 minuta. Dobra je vijest da bi snijeg u noći trebao prestati što bi trebalo omogućiti zimskoj službi da do jutarnjeg izlaza autobusa i tramvaja očisti koridore. 

U tramvajskom prometu velike su poteškoće jer su se dogodila tri zastoja. Zbog ugaženog snijega i leda skretnice teško rade pa je promet usporen, a zabilježeno je i nekoliko iskliznuća koja su dovela do zastoja.

Čitatelji koji pokušavaju dočekati tramvaj se žale: "Stojim na stanici Petrovaradinska već pola sata. Sad nam je neki lik viknuo da su zapeli tramvaji na okretištu Prečko'.

Na Trgu Franje Tuđmana, radnici brenerom odmrzavaju tračnice i popravljalju kvar. 

FOTO Hrvatska pod snijegom: Ovo je 100 najboljih fotografija
Zagreb: Brenerom odmrzavali tračnice ne bi li uspostavili tramvajski promet
1/100
Ključne riječi
snijeg zastoj ZET tramvaj

Komentara 8

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
20:44 06.01.2026.

nije to ništa. prije desetak godina otpala je plastična zaštita kotača na tramvaju! razapinjalo se gradonačelnika. vijest se emitirala i na centralnom dnevniku. još sam pod stresom od te ,krizne, situacije.

JU
Jura
20:31 06.01.2026.

Vidi se da sekta čisti bez problema. Ovo su fotografije iz New Yorka, sigurno.

LI
Linomedo
20:27 06.01.2026.

Ne možemo, gdje ste? Crtate mačke po centru?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!