VIDEO Splitski reper i producent Mark Maret snimio je spot o mukama i čarima obiteljskog turizma

Turisti koji tamane ćevape u krevetu, euri što u sezoni poput muha lete po kući, maloljetnici za volanom, opaki turistički inspektor i poker sa strašnom babom – samo su neki od prizora iz videospota kojeg je sam režirao i montirao šesnaestogodišnji splitski reper i producent Mark Maret. Spot prati pjesmu „Babe i didovi“ s njegovog drugog albuma gdje kombinira trap, hip-hop i tech house, a među likovima su i živopisni umirovljenici koje utjelovljuju Mariolinko, nebrušeni glumački dragulj i debitant, te bivši kaštelanski YouTuber Marko Kaleb, poznat široj publici iz showa Hrvatska traži zvijezdu, gdje je kao srednjoškolac izvodio hitove Siniše Vuce.

“Pjesma na pomalo pomaknut način govori o obiteljskom turizmu iz mog kuta, unuka koji čim stignu gosti u sezoni mora prepustiti svoj krevet kako bi baba i dida popravili mirovinu. Pjesma “Babe i didovi” je već dostupna na Spotifyju, Apple Musicu, YouTubeu i drugim platformama, a s Bandcampa je možete skinuti i besplatno. Želite vidjeti kako izgleda život kad ti pretvore sobu u apartman? Pogledajte spot i vidite zašto je ljeto u Dalmaciji sve, samo ne dosadno!” – poručio je Mark, koji uskoro kreće u drugi razred splitske Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.

Mark Maret (16) glazbom se počeo baviti već s devet godina, a završio je i osnovnu Glazbenu školu Josip Hatze. Prvi album Kidstep objavio je 2020. godine, a trenutno radi na novima materijalima, napominjući da nije DJ nego glazbu posve sam komponira, snima i producira u Abletonu Live softveru kojeg se prihvatio umjesto računalnih igrica.

Na pitanje o radnji spota Babe i didovi, Mark objašnjava: „Polovica spota prati radnju pjesme, a druga prikazuje kako novac koji baba i dida zarade tijekom sezone teško može završiti u džepu nas ukućana – niti otimačinom, a niti kockom. Spot je sniman u splitskoj udruzi Combo i na Poljudu, a dijelom i eko-naselju Zelenkovac u Bosni i Hercegovini, gdje su su se uključili tamošnji likovnjaci – Boro Zelenkovac, u ulozi turističkog inspektora, nizozemski umjetnik Martin Voorbij, koji ćevape voli umakati u čaj da omekšaju te slikar Kićo s vijetnamskim šeširom koji se našao u ulozi turista iz Azije. U spotu su i braća Duje i Petar, talentirani mladi Splićani koji se i sami bave glazbom, a spot sam radio mjesecima jer sam želio da bude sa što više scena i pun događanja“, naveo je Mark Maret.