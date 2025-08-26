Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
“Babe i didovi”

VIDEO Splitski reper i producent Mark Maret snimio je spot o mukama i čarima obiteljskog turizma

Foto: Promo
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 15:55

Spot prati pjesmu „Babe i didovi“ s njegovog drugog albuma gdje kombinira trap, hip-hop i tech house, a među likovima su i živopisni umirovljenici koje utjelovljuju Mariolinko, nebrušeni glumački dragulj i debitant, te bivši kaštelanski YouTuber Marko Kaleb, poznat široj publici iz showa Hrvatska traži zvijezdu, gdje je kao srednjoškolac izvodio hitove Siniše Vuce.

Turisti koji tamane ćevape u krevetu, euri što u sezoni poput muha lete po kući, maloljetnici za volanom, opaki turistički inspektor i poker sa strašnom babom – samo su neki od prizora iz videospota kojeg je sam režirao i montirao šesnaestogodišnji splitski reper i producent Mark Maret. Spot prati pjesmu „Babe i didovi“ s njegovog drugog albuma gdje kombinira trap, hip-hop i tech house, a među likovima su i živopisni umirovljenici koje utjelovljuju Mariolinko, nebrušeni glumački dragulj i debitant, te bivši kaštelanski YouTuber Marko Kaleb, poznat široj publici iz showa Hrvatska traži zvijezdu, gdje je kao srednjoškolac izvodio hitove Siniše Vuce.

“Pjesma na pomalo pomaknut način govori o obiteljskom turizmu iz mog kuta, unuka koji čim stignu gosti u sezoni mora prepustiti svoj krevet kako bi baba i dida popravili mirovinu. Pjesma “Babe i didovi” je već dostupna na Spotifyju, Apple Musicu, YouTubeu i drugim platformama, a s Bandcampa je možete skinuti i besplatno. Želite vidjeti kako izgleda život kad ti pretvore sobu u apartman? Pogledajte spot i vidite zašto je ljeto u Dalmaciji sve, samo ne dosadno!” – poručio je Mark, koji uskoro kreće u drugi razred splitske Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju. 

Mark Maret (16) glazbom se počeo baviti već s devet godina, a završio je i osnovnu Glazbenu školu Josip Hatze. Prvi album Kidstep objavio je 2020. godine, a trenutno radi na novima materijalima, napominjući da nije DJ nego glazbu posve sam komponira, snima i producira u Abletonu Live softveru kojeg se prihvatio umjesto računalnih igrica. 

Na pitanje o radnji spota Babe i didovi, Mark objašnjava: „Polovica spota prati radnju pjesme, a druga prikazuje kako novac koji baba i dida zarade tijekom sezone teško može završiti u džepu nas ukućana – niti otimačinom, a niti kockom. Spot je sniman u splitskoj udruzi Combo i na Poljudu, a dijelom i eko-naselju Zelenkovac u Bosni i Hercegovini, gdje su su se uključili tamošnji likovnjaci – Boro Zelenkovac, u ulozi turističkog inspektora, nizozemski umjetnik Martin Voorbij, koji ćevape voli umakati u čaj da omekšaju te slikar Kićo s vijetnamskim šeširom koji se našao u ulozi turista iz Azije. U spotu su i braća Duje i Petar, talentirani mladi Splićani koji se i sami bave glazbom, a spot sam radio mjesecima jer sam želio da bude sa što više scena i pun događanja“, naveo je Mark Maret.
Ključne riječi
Mark Maret novo lice showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
LJUBAV ILI NOVAC

Razotkrivanje stvarnih spojeva u "Spoju iz snova"

Današnja dejting scena u New Yorku svodi se na kataloški popis želja svih tih uspješnih ili manje uspješnih muškaraca i žena, naviklih da se sve ima svoju cijenu, a da su prave vrijednosti toliko kliske i neuhvatljive da su postale nevažne. Oni polaze od toga da se sve može dobiti ako imaš dovoljno novca (problem junakinje nije "što nije dovoljno lijepa, problem je što nema dovoljno novca"). Kad odrastaš s idejom da ti istinski pripada sve što zaželiš, uvijek rješenje mora biti novac jer se njime sve kupuje.

MNOGIMA OMILJENA

U 80-ima je njen hit 'Luka' svima slomio srce i još uvijek mami suze na oči, a evo kako danas izgleda i što radi ova pjevačica

Viđala sam tu skupinu djece kako se igraju ispred moje zgrade, a jedan od njih, koji se zvao Luka, djelovao je malo drugačije od druge djece. Uvijek sam se sjećala njegovog imena i lica, i nisam znala mnogo o njemu, ali jednostavno se činio izdvojenim od druge djece. Njegov karakter je ono na čemu sam bazirala pjesmu Luka. U pjesmi, dječak Luka je zlostavljano dijete, u stvarnom životu mislim da nije bio, nego je jednostavno bio drugačiji- objasnila je Vega u jednom intervjuu.

Učitaj još