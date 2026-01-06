Naši Portali
FOTO Meri Goldašić progovorila o selidbi iz obiteljske kuće nakon razvoda: 'Lova mi nije pokretač'

06.01.2026.
u 08:00

Od tada svojim pratiteljima na društvenim mrežama otvoreno i bez zadrške govori o novom poglavlju života, a nedavno je na Instagramu odgovorila i na jedno od pitanja koje je mnoge pratitelje najviše zanimalo - kako joj je pao odlazak iz obiteljske kuće koju je tek nedavno renovirala

Bivša natjecateljica Masterchefa i influencerica Meri Goldašić krajem prošle godine iznenadila je javnost viješću o razvodu od supruga Jurice. Od tada svojim pratiteljima na društvenim mrežama otvoreno i bez zadrške govori o novom poglavlju života, a nedavno je na Instagramu odgovorila i na jedno od pitanja koje je mnoge pratitelje najviše zanimalo - kako joj je pao odlazak iz obiteljske kuće koju je tek nedavno renovirala.

- Ma je*eš materijalno i trud i pare i lijepu kuhinju, kad čovjek nije sretan. U životu mi lova nije bila pokretač, samo me ljubav i poštovanje mogu zadržati, a manjak istog udaljiti. Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila, nego u čovjeka! - napisala je.
Dodala je i kako joj uopće nije palo na pamet ostati zbog stvari: 'Nisam ni na trenutak pomislila na to da ostavljam drvo i keramičke pločice i indukciju s ugradbenom napom. Briga me za to.' Prisjetila se i svog djetinjstva.

Foto: Instagram

- Čak najsretnije dane iz svog djetinjstva pamtim kao one kad nismo imali novce, niti smo živjeli u luksuznom stanu - napisala je Meri. Osim razvoda i selidbe, pratitelje je zanimalo i kako Meri danas gleda na novu ljubav.
- Trenutačno se ne vidim u vezi uopće, malo mi oko zatitra na spomen veze. Nije mi uopće ni u peti odnos s nekim sad, a mislim da je to negdje normalno u situaciji u kojoj jesam - priznala je. Ipak, ne zatvara vrata u potpunosti: 'Samo mi je trebalo malo vremena da skužim da mi je ovako baš dobro. Ali ako sam išta u životu naučila, srce ne bira i ne možeš znati što te sutra čeka'. Zaključila je kako danas točno zna što želi, ali i što više ne želi u odnosima.

Podsjetimo, Meri se na sam Božić obratila svojim pratiteljima na Instagramu vrlo osobnom i emotivnom objavom. U videu snimljenom u opuštenoj, kućnoj atmosferi, podijelila je svoja razmišljanja o blagdanima nakon razvoda, temi koju je nazvala "malo tricky". Uz video je napisala: "Sretan Božić svima, a i onima koji ove blagdane uče voljeti drugačije." Time je dala naslutiti da se suočava s novom životnom realnošću koja je posebno izazovna tijekom blagdana.

FOTO Severinu još niste vidjeli u ovakvom izdanju u krevetu! Pozirala u stilu prave svjetske zvijezde
1/27

Ova objava dolazi samo mjesec dana nakon što je Meri u studenom 2025. javno potvrdila da se razvodi od supruga Jurice. Iako je naglasila da ostaju u odličnim odnosima i zajedno brinu o sinovima, desetogodišnjem Aleksandru i četverogodišnjem Riju, bol zbog razdvojenosti, osobito tijekom blagdana, nije mogla sakriti. U videu je objasnila kako funkcionira dogovor oko skrbništva. "Nakon razvoda dogovoriš se s partnerom. Jedne blagdane će provesti djeca s njim, a jedne sa mnom", ispričala je.

Govoreći o osjećaju samoće, otkrila je koliko joj je teško palo biti bez djece na Božić i Badnjak. Srećom, nije bila potpuno sama. "Meni se potrefilo da mi se još jedna prijateljica razvela ove godine i da smo onda Badnjak i Božić provele zajedno. To nam je bilo puno lakše", kazala je. Opisala je kako su jedna drugoj bile podrška u trenucima tuge. "Kad sam je nazvala popodne na video poziv, javila mi se doslovno u suzama i samo sam joj rekla: 'Sjedaj u auto i dolazi 'vamo'", ispričala je Meri. Priznala je da bi bez te podrške teško izdržala pritisak blagdanske idile koja se prikazuje u medijima i na društvenim mrežama. "U ovom moru Instagram obiteljskih objava i božićnih filmova, ja bih jebeno potonula u depresiju", iskreno je rekla.

Njezina je objava izazvala brojne reakcije pratitelja, a mnogi su joj u komentarima pružili podršku i podijelili vlastita iskustva. "Mogu ti samo reći znam kako ti je. Isto sam Božić provela s društvom koji su mi na kraju došli doma na ručak samo da ne mislim o tome", napisala je jedna pratiteljica. "Moja podrška. Sretan, blagoslovljen Božić", dodala je druga. Bilo je i onih koji su suosjećali s njom, pišući: "Znam kako je to".

Ključne riječi
masterchef Meri Goldašić showbiz

PR
Predaror
08:34 06.01.2026.

Sve bilo super ,sve za pet i odjednom pafff. Sve ode u 3PM , brak i sve ostalo. Jel ova osoba bitna za republiku Hrvatsku.Ne. I tu je prići kraj.

Želite prijaviti greške?

