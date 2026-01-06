Naši Portali
TRESLO 3,1

Potres u Hrvatskoj: 'Tutnjava se čula kao udar groma'

06.01.2026.
u 17:04

Intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice, dodali su seizmolozi.  Kako su izvijestili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres

Potres magnitude 3.1 prema Richteru zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 sati i 36 minuta, izvijestili su iz Seizmološke službe RH.

Intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice, dodali su seizmolozi.  Kako su izvijestili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres. Oglasio se i EMSC kojem je također prijavljen potres. "Tutnjava se čula kao udar groma"; "kratko, ali se dosta osjetilo", neki su od komentara.

Ključne riječi
Senj potres

Komentara

KU
Kukaimotika
17:14 06.01.2026.

Nikakvu tutnjavu cuo nisam.

