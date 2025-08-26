Koncert Ladies Live održava se u čast Gabi i Matije na šibenskoj Tvrđavi Barone

Deset godina nakon odlaska velikog Arsena Dedića, domaća je scena izgubila nenadoknadivo - Matija Dedić i Gabi Novak, napustivši nas u samo dva mjeseca ljeta 2025., ostaju nam zauvijek u kolektivnom sjećanju zajedno s Arsenom ne samo kao simbol umjetničke izvrsnosti, već kao i primjer međusobne ljubavi, predanosti i stvaralačkog duha.

U čast Gabi i Matije na šibenskoj Tvrđavi Barone, 31. kolovoza u 20.30 sati održat će se koncert Ladies Live, ranije planiran i dogovoren s Matijom. Ladies Live je glazbena večer koju je za života osmislio, a proizašla je iz Matijinog albuma Ladies objavljenog 2021. godine u izdanju Croatia Recordsa. Matija je album posvetio sjajnim kantautoricama i vokalisticama, ženama koje su obilježile njegov privatni i poslovni put pa ga posve prirodno Matija otvara upravo s Gabinom izvedbom sjajne Arsenove balade ‘Otok’, a na njemu su i ‘Zadnji sati ljeta’ s Lu. Koncert Ladies Live održan 11. svibnja u zagrebačkom Kinu SC bio je posljednji na kojem je prisustvovala i Gabi Novak. Iz poštovanja prema njegovoj želji - obitelj, prijatelji i kolege odlučili su ovaj koncert na Tvrđavi Barone održati u njegovo ime i u ime njegove majke Gabi.

Matija je sam izabrao glazbenike i pjevačice s kojima je želio dijeliti pozornicu pa će tako na koncertu nastupiti Matijini dugogodišnji glazbeni suradnici, ujedno i suradnici s projekta Ladies - Branimir Gazdik, Robert Vrbančić i Maasej Kovačević - kojima će se pridružiti dva Matijina bliska prijatelja i kolege, jedan od najutjecajnijih jazz fusion glazbenika na Balkanu Vasil Hadžimanov i violinist Marko Ramljak.

Poseban doprinos večeri donijet će i pjevačice s kojima je Matija želio nastupiti - Lu Dedić, Gita Hajdarhodžić, Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Mia Dimšić, Tina Vukov i Marija Mirković. Njihovi će nastupi naglasit širinu njegova stvaralaštva i posebnu povezanost koju je njegovao s različitim generacijama hrvatskih glazbenika.

Svi zainteresirani svoje će besplatne ulaznice moći preuzeti na blagajni Kuće umjetnosti Arsen od utorka, 26. kolovoza od 9 sati. Zbog velikog interesa, kapacitet Tvrđave Barone bit će proširen dodatnim stajaćim mjestima te unaprijed molimo za razumijevanje sve goste koji ne uspiju doći do sjedećega mjesta.

Ovo posebno izdanje koncerta Ladies Live, posvećeno Gabi Novak i Matiji Dediću, održava se u organizaciji obitelji, bliskih suradnika, Cepelin medije i Tvrđave kulture Šibenik.