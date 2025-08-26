Naši Portali
OBJAVA NA INSTAGRAMU

Naš influencer ogorčen: Jedan kruh 2,12 eura! Gdje smo mi došli?

Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 16:55

Marco Cuccurin je prije godinu dana otvoreno progovorio i o zaradi na društvenim mrežama, priznao je kako je jako nepristojno kada se postavlja takvo pitanje

Hrvatski influencer i bivši natjecatelj u showu "Ples sa zvijezdama", Marco Cuccurin na svom je Instagram storyju podijelio cijenu koju je platio za kruh i zapitao se kada će se stvari promijeniti. - Jedan kruh 2,12 €, što je 15,90 kuna! Gdje smo mi došli? Kada će se stvari mijenjati?” Kako vi drage moja mame, a znam da vas je puno, izdržavate? Plus škola ako imate klinca, plus ako dijete želi na aktivnost...Kaos. Hrvatska kada ćemo na uzor naših susjeda učiniti isto i na ulici boriti se. Od svih europskih članica drugi smo na mjestu korupcije...točnije 98 posto svega je korumpirano. Dakle wake up!!! - ne skrivajući nezadovoljstvo napisao je uz fotografiju kupljenog kruha. 

Marco je prije godinu dana otvoreno progovorio i o zaradi na društvenim mrežama, priznao je kako je jako nepristojno kada se postavlja takvo pitanje. - Moram bit iskren, mislim da je ovo pitanje i izuzetno nepristojno. I najčešće, ne bi vjerovali, su djeca ta koja su znatiželjna kad je zarada u pitanju. Vi nikad ne odete kupit pecivo ili kruh u pekari pa onda sigurno ženu koja radi tamo ne pitaš za plaću, ili primjerice ja ne odem na šalter banke pa pitam ženu na šalteru kolika joj je plaća - rekao je Marco u videu koji je objavio na društvenim mrežama. 

Foto: Instagram

- Ja znam da si nekad čak partnerski odnosi, recimo muž i žena kriju plaću. Prijatelji si to nekad međusobno ne govore, a zašto od mene netko očekuje da ću to javno reći svima. I znam, razumijem, ja sam javna osoba pa se valjda očekuje da ću biti transparentan i oko toga. Mogu vam samo reći da možemo zaraditi i puno i malo. Kao zaključak ovog videa, mogu reći da možemo zaraditi jednu hrvatsku plaću, a možemo i pet. Zapravo, ako puno radiš možeš puno i zaraditi. Uz trud, rad i napredak. Zar ne? - iskreno je rekao u videu.  Marco s pratiteljima često dijeli pojedinosti o svom privatnom životu, a otvoreno je u javnosti govorio i o tome kako je bio žrtva vršnjačkog nasilja.  - Više puta sam o tome javno pričao. Najviše sam toga doživio tijekom osnovne škole. Nažalost, to su stvari koje se trajno urežu u pamćenje svakoga tko to doživi. Ali isto tako su to stvari koje to ojačaju i nauče kako se ti danas ili danas sutra tvoja djeca neće nikada ponašati jer ćeš prenijeti na njih. Koliko je to zapravo štetno i otrovno, ne samo za okolinu i ljude, nego i za tebe samoga. Jer te truje - ispričao je Marko jednom prigodom. 

Ključne riječi
showbiz cijena kruh influencer Marco Cuccurin

