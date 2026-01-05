Kakav medijski transfer! Novinar koji je srušio nekoliko ministara vraća se na televiziju, a evo i gdje

N1 televizija danas je objavila da vijesti i pojačanju u svom timu. Naime, iskusnom novinarskim timu pridružio se nagrađivani novinar Andrej Dimitrijević. Iskusnog novinara pamtimo po angažmanima na HRT-u i RTL-u, a sada se ponovno vraća na televiziju. "Izuzetno mi je drago što uspješnu novinarsku karijeru koja traje već gotovo dva desetljeća nastavljam na N1 televiziji Hrvatska. To je televizija koja cijeni i njeguje točnost, objektivnost, relevantnost i profesionalnost te je zbog toga i logičan izbor za nastavak mog novinarskog puta. Drago mi je što ću na tom putu ponovno surađivati i s ljudima koji su hrvatskom novinarskom prostoru zapravo već institucije sami za sebe - Natašom Božić, Hrvojem Krešićem te Tihomirom Ladišićem. Naravno, veselim se i suradnji s mladim kolegama i kolegicama koji na N1 tek rade prve novinarske korake te se nadam da će oni učiti od mene, ali i ja od njih", istaknuo je te dodao svoje obećanje gledateljima.

"Gledateljima obećavam, kao i do sada, isporučivati konkretne, pitke i bitne informacije o svijetu u kojem žive te, naravno, i bitne priče o politici i kriminalu - ali i priče koje nerijetko objedinjuju te dvije teme. Sve koji imaju informacije o nepravdi unutar sustava u kojem živimo ili misle da znaju neke druge bitne informacije koje bi trebalo profesionalno provjeriti i obraditi te prezentirati javnosti - pozivam da mi se jave s povjerenjem. Kao i uvijek do sada prije svega ću u svom novinarskom radu biti glas onih koji nemaju glas i korektiv kada tog korektiva nema. Stay tuned i, naravno, pratite N1 - ekskluzivnog regionalnog informativnog partnera CNN-a", rekao je Dimitrijević.

18.12.2020., Zagreb - U Novinarskom domu obiljezen je 110. rodjendan Hrvatskog novinarskog doma te su tom prilikom dodijeljene novinarske nagrade za najbolje radove objavljene u 2019. godini. Nagradu Marija Juric Zagorka za internetsko novinarstvo 2019. godine dobio je Andrej Dimitrijevic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Inače, Andrej Dimitrijević novinarstvo je studirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Prvo je radio kao televizijski novinar na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), a nakon toga i na RTL-u u informativnom programu za emisije „RTL Danas”, „RTL Direkt” te za istraživački magazin „Potraga”. Početkom 2019. prelazi na Telegram.hr.

Sredinom srpnja 2019. otkrio je kako je tadašnja ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac namjestila posao izrade softvera za svoje Ministarstvo. Nakon objave teksta ministrica je smijenjena. Zbog serijala istraživačkih članaka o imovini ministara Lovre Kuščevića i Milana Kujundžića (zbog čega su oba ministra morala odstupiti sa svojih funkcija a Kuščeviću se i dalje sudi) dobitnik je dvostruke nagrade Hrvatskog novinarskog društva (HND) - one za istraživačko novinarstvo „Jasna Babić” i nagrade „Marija Jurić Zagorka” za internetsko novinarstvo. Dobio je i Velebitsku degeniju, nagradu HND-a za najbolji novinarski rad o zaštiti prirode i okoliša 2022. godine jer je razotkrio kako je jedan poduzetnik pokraj Samobora nepropisno gomilao otpad.